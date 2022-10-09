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    首頁　>　彰化縣

    彰化縣多位政治人物頭像被盜成立Line假帳號 警方：IP在境外

    彰化縣議長謝典林提醒民眾不要上當受騙。（取自謝典林臉書）

    彰化縣議長謝典林提醒民眾不要上當受騙。（取自謝典林臉書）

    2022/10/09 14:43

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美、議長謝典林與多位鄉鎮長都傳出頭像遭盜用，成立Line假帳號的事件，縣警局表示，已接獲通報並受理報案，查出IP位址在境外，初步了解沒有民眾被詐騙，現由警政署刑事警察局統籌偵辦。

    彰化縣警局刑警大隊長許忠彥表示，國內出現盜用政治人物頭像成立Line假帳號事件，先是從高雄、基隆傳出，接著是台中市、南投縣，近來則是彰化縣，接獲通報就有縣長、議長，以及田中、花壇、鹿港、和美、福興等地的鄉鎮長也都陸續傳出，初步研判都是同一個集團所為，IP位址都在境外。

    許忠彥表示，由於民眾警覺心很高，一發現有政治人物主動加Line後就對話聊天，馬上就覺得不對勁，都會主動跟政治人物進行確認，而政治人物一發現有人盜用頭像成立假帳號，也馬上透過群組通報，所幸沒有民眾受害。

    許忠彥強調，這幾起事件鎖定政治人物來盜用頭像，手法與常見的詐騙方式雷同，都是以亂槍打鳥的辦法，主動來加Line，初步研判是同一夥人所為，目前由警政署刑事局統籌偵辦。

    謝典林則在臉書請民眾看到假帳號，直接封鎖就好。王惠美表示，她已經報警處理，也提醒鄉親遇到這種詐騙情況，要把它封鎖起來，將它設定禁止往來戶，請大家千萬不要上當。

    彰化縣長王惠美提醒民眾不要上當受騙，最好直接封鎖。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美提醒民眾不要上當受騙，最好直接封鎖。（彰化縣政府提供）

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