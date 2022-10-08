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    首頁　>　彰化縣

    彰化縣長王惠美及多名鄉鎮長 頭像被盜成立Line假帳號

    彰化縣長王惠美賴的頭像被盜用，遭人設立假帳號。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美賴的頭像被盜用，遭人設立假帳號。（縣府提供）

    2022/10/08 21:21

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美賴帳號被盜用！繼台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱等地方首長的賴頭像遭人盜用，成立假帳號之後，彰化縣政府今晚也發布訊息，表示縣長頭像也遭到盜用，設立line假帳號，且已有里長收到假帳號，請民眾小心，不要被騙。

    王惠美呼籲民眾，縣長不會叫大家買點數、匯款或其他交易行為，縣府也已備份，並報警處理，請民眾不要掉入詐騙陷阱。

    晚間陸續也傳出田中鎮長洪麗娜、花壇鄉長顧勝敏、鹿港鎮長許志宏、和美鎮長阮厚爵等多名彰化縣地方首長也跟王惠美一樣，遭盜用照片設立假的LINE帳號後意圖向友人行騙，內容大致問民眾工作是否順利，以及邀約辦公室洽談，請民眾注意，不要相信來路不明的帳號攀談。

    顧勝敏表示，他收到民眾告知，有心人士利用他的照片跟名字做LINE假帳號。再此澄清不是本人，希望大家不要被騙了。阮厚爵也指出「不是厚爵本人，提醒朋友們不要上當受騙！」許志宏則在臉書上表示「志宏不會跟你借錢啦！只會懇請賜票！」

    彰化縣警局長吳坤旭表示，警方今天已受理包括縣長王惠美在內的多名地方首長通報，縣警局科技偵查隊已展開偵辦。詐騙無所不在，再次提醒各位務必要謹慎提防，小心求證，避免受騙上當，蒙受損失。

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