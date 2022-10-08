為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    前朝爭取的重大建設都停滯 黃秀芳：王惠美4年蓋不起來、發包不出去

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左4）批評縣長王惠美執政4年，前朝魏明谷爭取的重大建設都停滯，不是蓋不了就是發包不出去，呼籲鄉親換掉執政效率差的縣長。（記者張聰秋攝）

    民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左4）批評縣長王惠美執政4年，前朝魏明谷爭取的重大建設都停滯，不是蓋不了就是發包不出去，呼籲鄉親換掉執政效率差的縣長。（記者張聰秋攝）

    2022/10/08 19:18

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天砲轟，縣長王惠美執政4年，前朝魏明谷爭取的重大建設都停滯，不是蓋不了就是發包不出去，包括彰化市鐵路高架化、彰化火車站前後站規劃，以及大埔截水溝拓寬工程還有台中捷運綠線延伸到彰化，呼籲鄉親換掉執政效率差的縣長。

    黃秀芳與縣議員參選人莊陞漢、市民代表參選人周平彰化市聯合競選總部，今在彰化市自強南路成立，場面坐無虛席，黃秀芳被鄉親的熱情感動，懇請大家當她的分身幫她打電話拉票衝高選票，黃秀芳說，如果她當選保證4年讓這些重大建設都有進展，該動工就要動工，因為中央和地方同黨執政，一起攜手建設地方。

    黃秀芳表示，彰化市未來要更好，絕對不能出現學生排排蹲等待公車的街景，她呼籲選民換掉行政效率不彰的縣長，更讓全職民代的團隊當她的後盾帶領彰化大步向前進。

    莊陞漢也砲火四射，批評縣府對外宣揚縣府推動長青福利卡1年發給長者1萬2000元的福利，其實預算只編1.3億多元，若換黃秀芳執政，長青福利卡將可用來搭計程車就醫、推高鐵敬老票鼓勵長者出遊。

    莊陞漢說，若真是每位長者每年都用到1萬2000元，18萬多名長者經費至少20億元以上，事實並沒有這麼編，這是騙選票是選舉語言。

    對於黃秀芳等人的批評，縣府工務處表示，各項重大工程都已有實際進展，好比說，彰化市鐵路高架化工程已由行政院核定，目前配合交通部鐵道局之綜合規劃工作，進行交通整合及都市計劃、更新，而台中捷運綠線延伸至彰化，等可行性評估報告修正完成，將續請行政院審查，大埔截水溝堤岸拓寬工程最近已有大廠商來投標，連假過後10月12日辦理評選，希望10月底前開工。

    社會處指出，長青福利卡額度每人每月1000元、1年上限1萬2000元，每月歸零重新計算不能累計；全縣長青幸福卡發卡總數約13萬8000張，其中，活卡（有使用）數約7萬3000張，編列預算參考台中經驗，台中市敬老卡持有數約55萬張，年預算約66億元，實際1年編列預算僅7.6億元，對照縣內持卡率和活卡率，編列預算1億3000萬元。

    縣議員參選人莊陞漢（左）今為彰化市代參選人周平（右）站台輔選，呼籲鄉親讓他和周平及黃秀芳都安全上壘，繼續攜手服務地方，讓黃秀芳帶領大家大步向前進。（記者張聰秋攝）

    縣議員參選人莊陞漢（左）今為彰化市代參選人周平（右）站台輔選，呼籲鄉親讓他和周平及黃秀芳都安全上壘，繼續攜手服務地方，讓黃秀芳帶領大家大步向前進。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基督徒後援會成立 陳時中：照顧長輩的錢不能省 不取消敬老金
    2022/10/08 18:52

    基督徒後援會成立 陳時中：照顧長輩的錢不能省 不取消敬老金
    連假首日黃秀芳「北斗、和美秀」 人潮大爆滿
    2022/10/08 18:01

    連假首日黃秀芳「北斗、和美秀」 人潮大爆滿

    桃園高鐵站前特區 稀有宅細節取勝
    民進黨行動中常會移師台中 蔡英文：翻轉中台灣、自信顧台灣
    2022/10/05 16:42

    民進黨行動中常會移師台中 蔡英文：翻轉中台灣、自信顧台灣
    蔡英文赴台中率參選人造勢 民進黨高層：中台灣極有機會翻轉
    2022/10/05 16:29

    蔡英文赴台中率參選人造勢 民進黨高層：中台灣極有機會翻轉

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    打破「福鹿情結」！ 黃秀芳︰串連鹿港溪左岸 打造「福鹿共好」
    2022/10/05 13:19

    打破「福鹿情結」！ 黃秀芳︰串連鹿港溪左岸 打造「福鹿共好」
    彰化縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播