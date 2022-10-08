前朝爭取的重大建設都停滯 黃秀芳：王惠美4年蓋不起來、發包不出去

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（左4）批評縣長王惠美執政4年，前朝魏明谷爭取的重大建設都停滯，不是蓋不了就是發包不出去，呼籲鄉親換掉執政效率差的縣長。（記者張聰秋攝）

2022/10/08 19:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天砲轟，縣長王惠美執政4年，前朝魏明谷爭取的重大建設都停滯，不是蓋不了就是發包不出去，包括彰化市鐵路高架化、彰化火車站前後站規劃，以及大埔截水溝拓寬工程還有台中捷運綠線延伸到彰化，呼籲鄉親換掉執政效率差的縣長。

黃秀芳與縣議員參選人莊陞漢、市民代表參選人周平彰化市聯合競選總部，今在彰化市自強南路成立，場面坐無虛席，黃秀芳被鄉親的熱情感動，懇請大家當她的分身幫她打電話拉票衝高選票，黃秀芳說，如果她當選保證4年讓這些重大建設都有進展，該動工就要動工，因為中央和地方同黨執政，一起攜手建設地方。

黃秀芳表示，彰化市未來要更好，絕對不能出現學生排排蹲等待公車的街景，她呼籲選民換掉行政效率不彰的縣長，更讓全職民代的團隊當她的後盾帶領彰化大步向前進。

莊陞漢也砲火四射，批評縣府對外宣揚縣府推動長青福利卡1年發給長者1萬2000元的福利，其實預算只編1.3億多元，若換黃秀芳執政，長青福利卡將可用來搭計程車就醫、推高鐵敬老票鼓勵長者出遊。

莊陞漢說，若真是每位長者每年都用到1萬2000元，18萬多名長者經費至少20億元以上，事實並沒有這麼編，這是騙選票是選舉語言。

對於黃秀芳等人的批評，縣府工務處表示，各項重大工程都已有實際進展，好比說，彰化市鐵路高架化工程已由行政院核定，目前配合交通部鐵道局之綜合規劃工作，進行交通整合及都市計劃、更新，而台中捷運綠線延伸至彰化，等可行性評估報告修正完成，將續請行政院審查，大埔截水溝堤岸拓寬工程最近已有大廠商來投標，連假過後10月12日辦理評選，希望10月底前開工。

社會處指出，長青福利卡額度每人每月1000元、1年上限1萬2000元，每月歸零重新計算不能累計；全縣長青幸福卡發卡總數約13萬8000張，其中，活卡（有使用）數約7萬3000張，編列預算參考台中經驗，台中市敬老卡持有數約55萬張，年預算約66億元，實際1年編列預算僅7.6億元，對照縣內持卡率和活卡率，編列預算1億3000萬元。

縣議員參選人莊陞漢（左）今為彰化市代參選人周平（右）站台輔選，呼籲鄉親讓他和周平及黃秀芳都安全上壘，繼續攜手服務地方，讓黃秀芳帶領大家大步向前進。（記者張聰秋攝）

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