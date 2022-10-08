彰縣鹿港福靈宮祖廟喊拆 信眾怒斥鴨霸縣府

鹿港鎮福靈宮接獲縣府行文要拆除占用的庫房（祖廟），信眾懸掛布條抗議縣府鴨霸。 （記者湯世名翻攝）

2022/10/08 12:36

〔記者湯世名／彰化報導〕已有200多年歷史的彰化縣鹿港鎮福靈宮，今年廟方突接獲縣府行文表示要拆除占用的庫房（祖廟），作為停車場使用，信眾為此大為憤慨，最近懸掛布條抗議縣府鴨霸，「如共產黨人神共憤」，若縣府執意拆除不排除爆大規模抗爭。

福靈宮主委李春良指出，今年6月衛生局突然行文給廟方說要拆除福靈宮祖廟，作為停車場用途，他們提出與事實不符，衛生局再次行文稱舊的衛生所不耐震。廟產是大家的，竟然行文說拆就拆，連溝通也沒有，實在很鴨霸，信眾都不服，往後勢必造成大規模抗爭。

他說，福靈宮祖廟地點與衛生所相差200公尺遠，要蓋停車場，蓋在衛生所旁就好，為何要拆200公尺遠的福靈宮祖廟。信眾的心聲，縣府都不聽，他們只好掛出布條表示抗議，希望祖廟能保留下來。

對於福靈宮廟方掛布條抗議，衛生局指出，福寜宮所處的全部廟區已經佔用縣有土地20餘年，廟方鄰近衛生所的倉庫違建，因鹿港衞生所舊棟建築改建工程所需，衞生局協調廟方人員自行拆除。

衛生局表示，鹿港鎮衛生所舊棟建築耐震度不良，經向中央爭取經費補助拆除重建。衛生所拆除重建工程已經規劃設計完成，要進入工程發包階段，預計2024年完成。

由於廟方鄰近衛生所的倉庫違建已影響重建工程所需土地，故請廟方自行處理佔用縣有地鄰近衛生所的倉庫違建。經查該倉庫違建係用於堆放雜物，數年來廟方並將倉庫外用地供攤販營業使用，衛生局並無任何拆祖廟的要求，既有的宮廟不受影響。

鹿港鎮福靈宮接獲縣府行文要拆除占用的庫房（祖廟），信眾懸掛布條抗議「如共產黨人神共憤」。 （記者湯世名翻攝）

鹿港鎮福靈宮接獲縣府行文要拆除占用的庫房（祖廟），信眾掛布條表達不滿。 （記者湯世名翻攝）

鹿港鎮福靈宮信眾。 （記者湯世名翻攝）

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