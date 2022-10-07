鹿港龍山寺彩繪修復「先示範再辦說明會」 文資局長道歉
〔記者劉曉欣／彰化報導〕國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修復計畫施工說明會今天登場，針對外界「先示範、再說明」的抨擊聲浪，文化部文資局長陳濟民當場說「抱歉」，同時允諾改進，未來都將分階段「先辦說明會，再來施作」，並會提供數位模擬修復圖供各界參考，以凝聚共識。
今天的彩繪修復計畫說明會在鹿港龍山寺舉辦，除了多位鹿港文史工作者踴躍出席以外，也有來自各地關心彩繪修復人士到場，說明會由文資局長陳濟民親自主持，文資局古蹟聚落組長張祐創、計畫主持人李昱、吳慶泰、吳盈君與協同主持人陳敦仁也都直接回應民眾的提問。
陳濟民在說明會上當場「道歉」，因為，鹿港龍山寺五門殿虎側外步口的「夔龍窗」，在開說明會之前就先示範彩繪修復，沒有聽取地方的參考意見，這點他要說「抱歉」。但這不代表先修復「夔龍窗」就是錯的，因為，這一切都有所本。
陳濟民強調，後續的彩繪修復作業都會分階段先辦說明會，先聽聽地方的聲音，在尊重專業與地方意見取得平衡點再來施作。至於，原本計畫是900個日曆天完成，時程上可能會太短，因為預計要修復的彩繪數量高達1163件，這部分也會再來討論與修正。
對於「彩繪示範區選定虎邊夔龍窗」一事，台南大學助理教授林俊臣表示，這個挑選的標準為何？因為調查研究暨修復計畫的標準區規定是「劣化狀況的典型與常見」，整個鹿港龍山寺只有五門殿有「夔龍窗」，這豈有符合「典型與常見」。而所有關心鹿港龍山寺彩繪的人士共同目標，就是要讓這次彩繪修復為台灣文化資產奠定好的經驗，因為萬一修壞了，鹿港人的驕傲何在。
鹿港文史工作者陳仕賢指出，鹿港龍山寺有許多前輩郭新林的彩繪作品，但不應該苛求彩繪修復要跟郭新林百分之百的相同，尤其是木雕還必須依照劣化程度來進行補強，才能再進行彩繪修復作業。
鹿港龍山寺彩繪修復說明會，由文資局長陳濟民（圖右三）主持，，文資局古蹟聚落組長張祐創（圖右二）、計畫主持人李昱（圖右一）、吳慶泰（圖左三）、吳盈君（圖左二）與協同主持人陳敦仁（圖左一）也出席。（記者劉曉欣攝）