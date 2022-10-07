鹿港龍山寺彩繪修復「先示範再辦說明會」 文資局長道歉

鹿港龍山寺五門殿虎邊外步口夔龍窗完成彩繪修復示範，目前五門殿與戲台都已搭起鷹架，準備進入彩繪程序。（記者劉曉欣攝）

2022/10/07 20:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修復計畫施工說明會今天登場，針對外界「先示範、再說明」的抨擊聲浪，文化部文資局長陳濟民當場說「抱歉」，同時允諾改進，未來都將分階段「先辦說明會，再來施作」，並會提供數位模擬修復圖供各界參考，以凝聚共識。

今天的彩繪修復計畫說明會在鹿港龍山寺舉辦，除了多位鹿港文史工作者踴躍出席以外，也有來自各地關心彩繪修復人士到場，說明會由文資局長陳濟民親自主持，文資局古蹟聚落組長張祐創、計畫主持人李昱、吳慶泰、吳盈君與協同主持人陳敦仁也都直接回應民眾的提問。

陳濟民在說明會上當場「道歉」，因為，鹿港龍山寺五門殿虎側外步口的「夔龍窗」，在開說明會之前就先示範彩繪修復，沒有聽取地方的參考意見，這點他要說「抱歉」。但這不代表先修復「夔龍窗」就是錯的，因為，這一切都有所本。

陳濟民強調，後續的彩繪修復作業都會分階段先辦說明會，先聽聽地方的聲音，在尊重專業與地方意見取得平衡點再來施作。至於，原本計畫是900個日曆天完成，時程上可能會太短，因為預計要修復的彩繪數量高達1163件，這部分也會再來討論與修正。

對於「彩繪示範區選定虎邊夔龍窗」一事，台南大學助理教授林俊臣表示，這個挑選的標準為何？因為調查研究暨修復計畫的標準區規定是「劣化狀況的典型與常見」，整個鹿港龍山寺只有五門殿有「夔龍窗」，這豈有符合「典型與常見」。而所有關心鹿港龍山寺彩繪的人士共同目標，就是要讓這次彩繪修復為台灣文化資產奠定好的經驗，因為萬一修壞了，鹿港人的驕傲何在。

鹿港文史工作者陳仕賢指出，鹿港龍山寺有許多前輩郭新林的彩繪作品，但不應該苛求彩繪修復要跟郭新林百分之百的相同，尤其是木雕還必須依照劣化程度來進行補強，才能再進行彩繪修復作業。

鹿港龍山寺彩繪修復計畫說明會在彩繪示範區完成後才登場引發爭議，文化部文資局長陳濟民（圖右三）對此先說抱歉。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺彩繪修復說明會，吸引許多關心人士到場參加。（記者劉曉欣攝）

台南大學助理教授林俊臣認為鹿港龍山寺是鹿港人的驕傲，萬一彩繪修壞了，鹿港人的驕傲何在。（記者劉曉欣攝）

鹿港文史工作者陳仕賢認為鹿港龍山寺確實有許多前輩郭新林的精彩作品，但不用苛求修復都要百分之百與郭新林相同。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺彩繪修復說明會，由文資局長陳濟民（圖右三）主持，，文資局古蹟聚落組長張祐創（圖右二）、計畫主持人李昱（圖右一）、吳慶泰（圖左三）、吳盈君（圖左二）與協同主持人陳敦仁（圖左一）也出席。（記者劉曉欣攝）

鹿港龍山寺彩繪修復作業即將展開，目前五門殿與戲台已搭起鷹架。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法