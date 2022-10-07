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    首頁　>　彰化縣

    藥師賓館教前同事筋絡按摩 趁機揉胸吸乳下場慘

    雙方約在賓館學筋絡按摩。（翻攝Google地圖）

    雙方約在賓館學筋絡按摩。（翻攝Google地圖）

    2022/10/07 19:04

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名藥師精通筋絡按摩，其前同事A女有意學一技之長，兩人約在賓館授課，A女全身包緊緊，李男卻穿內衣、BVD小內褲，發誓「絕不亂來」，卻在A女全身上下搓揉，最後還要對方脫掉胸罩，冷不防用力搓揉她的胸部、吸吮乳頭，A女嚇到奪門而出，對李男提告，李男辯稱「原本都好好的，我為以A女自己也有意思，怎知按摩到胸部、乳頭就翻臉」。法官認為是卸責之詞，判處他4月徒刑。

    這起事件發生於去年10月10日，A女找李男學筋絡按摩的手法，兩人相約在賓館內授課，由於地點特殊，A女曾提出質疑，但李男向她保證「相信我的人格，這是純按摩教學，絕對不會有越軌之舉」，A女才放下心防。

    兩人進入賓館後先吃便當，李男先洗澡，出浴室後藉口「等一下按摩會很熱」，自己便穿輕便內衣和內褲授課，A女自稱「全身包緊緊」。

    A女趴著讓李男按摩，李男要求關燈，A女沒有拒絕，不久又要求A女脫掉胸罩，A女不從，仍穿著外衣，但把裡面的脫罩扣放鬆，李男以猝不及防的方式把對的衣服和胸罩往上拉，狂揉A女的胸部，更吸吮其乳頭，A女見狀立即翻臉，奪門而出。

    李男辯稱，像他們這種年紀，要做這種事都得「試探」，「我一開始就穿BVD內褲」，A女沒有說什麼，之後再關燈，一步一步來，「我以為A女也想要」，怎知是「誤判」。

    法官表示，被告趁A女不及抗拒之際，以手觸對方胸部並親吻乳頭，自屬性騷無疑，所謂「誤判」都是卸責之詞，不為採信。

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