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    首頁　>　彰化縣

    台大碩士參選鄉長被譏唸「台大補習班」 花農媽媽不忍了

    許淑美標榜自己是「台大碩士」，今天拿出學位證書、論文證明。（記者顏宏駿攝）

    許淑美標榜自己是「台大碩士」，今天拿出學位證書、論文證明。（記者顏宏駿攝）

    2022/10/07 14:35

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年選舉「學歷」特別敏感，許多選將被「論文抄襲」掃到，參選人避之唯恐不及，但彰化縣無黨籍田尾鄉長參選人許淑美，競選旗幟大剌剌地寫著「台大碩士」，被部分民眾認為是「假學歷」，意外引發「（挑）戰學歷」風波，有選民揶揄「地方媽媽」哪有可能台大碩士，今天許淑美拿出碩士證書和論文強調，她是2011年全國十大神農獎得主，「台大碩士」是高階經理人碩士在職專班，自己花兩年的時間利用假日往返台北修來，絕對如假包換。

    現年54歲的許淑美已經連任2屆鄉民代表，與民進黨關係良好的她，此次以無黨籍身份挑戰實力堅強的現任鄉長林守政，被外界認為實力不可輕忽。

    她參選的起手式先點出「怡心園廁所重建一拖就是4年」，其次標榜自己是「台大碩士」。近日她的街頭看板和旗幟，有不少凸顯自己的學歷，相當引人注目，有選民認為太招搖，也有些人認為「太澎風…哪有可能台大碩士跑來選鄉長」，也有人說「台大補習班吧！」。

    為了不讓「（挑）戰學歷」在鄉內發酵，許淑美今天拿出「國立臺灣大學碩士學位證書」以及碩士論文向外界證明自己學歷「貨真價實」。

    許淑美說，自己原本畢業於嘉義農專，嫁來田尾，跟先生胡高筆合力經營水生植物，開創商機，她獲得2011年農委會的全國十大神農獎，在一次偶然的機會，得知台大農學院開在職EMBA班，結業獲碩士學歷，他在2019、2020兩年利用每週六、日從彰化搭高鐵到台大上課。

    她說，2年的修業有1年半的時間都在做論文，她的論文題目是「農業旅遊的服務品質和消費體驗對旅客重遊意願的影響：以田尾公路花園為例」，指導教授是梁朝雲特聘教授，論文公佈在網路。

    她表示，這段碩士修業歷程對自己影響很大，因為論文以「田尾公路花園觀光」為主題，她與教授討論研究方法和架構，實地下去設計問卷，也做田野調查，從中了解田尾觀光的競爭力，也了解公部門的行政怠惰、失能讓觀光無法提昇，這從怡心園改建，一間廁所可以蓋4、5年看出，她覺得田尾的觀光不能再耽誤，因此出馬選鄉長。

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