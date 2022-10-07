彰縣車禍3年死627人比北市還多 黃秀芳提「三零而利」

彰化縣長參選人黃秀芳（中）今在立委陳素月（右）、競總總幹事邱建富（左）見證與相挺下，發布交通政見。（記者張聰秋攝）

2022/10/07 13:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據交通部道路交通安全委員會統計，彰化縣近3年（2019年到2021年）車禍死亡人數高達627人，是六都以外全國交通意外死亡人數最高的縣市，甚至比台北市近3年累計死亡363人還多，民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳今天發布交通政見，喊出「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」的願景，請鄉親給她機會入主縣政兌現競選承諾。

擔任立法院交通委員的立委陳素月為「三零而利」政見背書，她說，前縣長魏明谷從立委到縣長任期10多年來提出彰化縣「三橫三縱、三鐵三橋」 的交通路網逐漸成型，這些路網很多中央都同意，補助經費都已到位，遺憾的是，目前執政縣長執行重大交通建設的進度牛步化，大埔截水溝拓寬工程、彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化，都沒有進展，這也難怪彰化縣薪資全國倒數第1，人口不斷流失，黃秀芳提出「零死亡、零阻塞、零碳排」的三零政見，看出黃秀芳關注不只是硬體的路網，同時呈現其另外一面人文的關懷，有溫度的一面，關係鄉親生命安全，這是目標但她相信只要有願有力，一定可以達成。

黃秀芳表示，在「零死亡」的方面，彰化民眾主要還是以開車或騎機車為主，首先，將盤整易肇事的百大危險路口，馬上投入這些路口與路段的路況改善，包括坑洞要立即補實、不容亂挖路面、標線及標誌要全面檢討改進，從降低交通事故最直接的地方著手，逐步達到「零死亡」的目標。

黃秀芳指出，要達成交通「零阻塞」，必須建構系統性的路網，她主張「五路就列、一道成行」，包括美港公路高架化、洋仔厝溪堤岸高架道路、台76甲（福鹿溪堤岸）生活圈道路高架、彰化大埔截水溝堤岸道路拓寬與台76公路向西延伸等5條東西向道路建設，加上東彰道路北中南延伸段完整串接，連成便利路網。

另外，黃秀芳主張建置鄉際快捷公車路網，採行環鄉公車、預約式公車與計程公車並行，建立符合民眾需求的公眾運輸服務系統，再積極辦理彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸與高鐵-台鐵支線鐵路等3項軌道工程，3軌串接，讓南北彰生活無界限，達到順暢交通的目標。

最後，黃秀芳強調，將逐年把公車全面電動化，普設公共充電樁與電動機車電池交換站，建置綠色生態、綠色運輸自行車與友善人行道等三大路網，加強APP數位停車管理，達成「零碳排」的願景目標。

翻轉彰化！彰化縣長參選人黃秀芳（中）要打造「三零而利」的交通環境，懇請鄉親給她機會入主縣府，兌現競選承諾。（記者張聰秋攝）

彰化縣長參選人黃秀芳（中）今喊出「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」願景。（記者張聰秋攝）

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