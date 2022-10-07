為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰縣車禍3年死627人比北市還多 黃秀芳提「三零而利」

    彰化縣長參選人黃秀芳（中）今在立委陳素月（右）、競總總幹事邱建富（左）見證與相挺下，發布交通政見。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長參選人黃秀芳（中）今在立委陳素月（右）、競總總幹事邱建富（左）見證與相挺下，發布交通政見。（記者張聰秋攝）

    2022/10/07 13:17

    〔記者張聰秋／彰化報導〕根據交通部道路交通安全委員會統計，彰化縣近3年（2019年到2021年）車禍死亡人數高達627人，是六都以外全國交通意外死亡人數最高的縣市，甚至比台北市近3年累計死亡363人還多，民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳今天發布交通政見，喊出「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」的願景，請鄉親給她機會入主縣政兌現競選承諾。

    擔任立法院交通委員的立委陳素月為「三零而利」政見背書，她說，前縣長魏明谷從立委到縣長任期10多年來提出彰化縣「三橫三縱、三鐵三橋」 的交通路網逐漸成型，這些路網很多中央都同意，補助經費都已到位，遺憾的是，目前執政縣長執行重大交通建設的進度牛步化，大埔截水溝拓寬工程、彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化，都沒有進展，這也難怪彰化縣薪資全國倒數第1，人口不斷流失，黃秀芳提出「零死亡、零阻塞、零碳排」的三零政見，看出黃秀芳關注不只是硬體的路網，同時呈現其另外一面人文的關懷，有溫度的一面，關係鄉親生命安全，這是目標但她相信只要有願有力，一定可以達成。

    黃秀芳表示，在「零死亡」的方面，彰化民眾主要還是以開車或騎機車為主，首先，將盤整易肇事的百大危險路口，馬上投入這些路口與路段的路況改善，包括坑洞要立即補實、不容亂挖路面、標線及標誌要全面檢討改進，從降低交通事故最直接的地方著手，逐步達到「零死亡」的目標。

    黃秀芳指出，要達成交通「零阻塞」，必須建構系統性的路網，她主張「五路就列、一道成行」，包括美港公路高架化、洋仔厝溪堤岸高架道路、台76甲（福鹿溪堤岸）生活圈道路高架、彰化大埔截水溝堤岸道路拓寬與台76公路向西延伸等5條東西向道路建設，加上東彰道路北中南延伸段完整串接，連成便利路網。

    另外，黃秀芳主張建置鄉際快捷公車路網，採行環鄉公車、預約式公車與計程公車並行，建立符合民眾需求的公眾運輸服務系統，再積極辦理彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸與高鐵-台鐵支線鐵路等3項軌道工程，3軌串接，讓南北彰生活無界限，達到順暢交通的目標。

    最後，黃秀芳強調，將逐年把公車全面電動化，普設公共充電樁與電動機車電池交換站，建置綠色生態、綠色運輸自行車與友善人行道等三大路網，加強APP數位停車管理，達成「零碳排」的願景目標。

    翻轉彰化！彰化縣長參選人黃秀芳（中）要打造「三零而利」的交通環境，懇請鄉親給她機會入主縣府，兌現競選承諾。（記者張聰秋攝）

    翻轉彰化！彰化縣長參選人黃秀芳（中）要打造「三零而利」的交通環境，懇請鄉親給她機會入主縣府，兌現競選承諾。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長參選人黃秀芳（中）今喊出「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」願景。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長參選人黃秀芳（中）今喊出「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」願景。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    媽祖得道日 賴清德到北斗奠安宮贈匾「澤被遐方」
    2022/10/02 22:01

    媽祖得道日 賴清德到北斗奠安宮贈匾「澤被遐方」
    淚水忍不住！回憶蔡英文「這一問」 黃秀芳透露出馬拚縣長關鍵
    2022/10/02 21:40

    淚水忍不住！回憶蔡英文「這一問」 黃秀芳透露出馬拚縣長關鍵

    規劃用心 細節成就好宅 自住客最愛
    為黃秀芳站台 賴清德：讓好縣長當選才能翻轉彰化
    2022/10/02 20:03

    為黃秀芳站台 賴清德：讓好縣長當選才能翻轉彰化
    綠營「彰化隊」5議員選將總部成立 「隊長」黃秀芳趕場站台
    2022/10/01 15:22

    綠營「彰化隊」5議員選將總部成立 「隊長」黃秀芳趕場站台

    全國電子週年慶 大家電73折起
    彰化縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播