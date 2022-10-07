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    首頁　>　彰化縣

    通緝犯替彰化美女議員送宣傳水 闖紅燈撞女移工肇逃

    彰化縣議員郭燕陵為政二代，有美女議員的稱號。（取自郭燕陵臉書）

    彰化縣議員郭燕陵為政二代，有美女議員的稱號。（取自郭燕陵臉書）

    2022/10/07 11:33

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣昨晚發生自小貨車疑闖紅燈撞上泰國女移工並棄車肇逃事件，警方調查肇逃陳姓駕駛是通緝犯，先前已經因涉嫌肇逃、交通過失傷害等被通緝，正全力緝捕到案。由於小貨車載著印有彰化縣議員郭燕陵字樣的宣傳瓶裝水，對此，郭燕陵服務處表示，陳男是自行開車幫忙，但仍會協助移工受傷後續處理。

    鹿港警分局表示，這起肇逃發生在昨天晚間7時許，當時陳姓男子（23歲）開著自小貨車載著18歲的施男，從福興鄉彰水路由北往南行駛，在彰水路、福工路口疑似闖紅燈，撞上騎乘電動自行車在路邊停等準備左轉的泰國女移工蘇妮（42歲），造成蘇妮人車倒地受傷，送往彰化秀傳醫院救治，女移工的酒測值為零，目前在福興工業區上班。

    警方獲報前往處理車禍，發現駕駛自小貨車的陳男，在車禍一發生後就棄車逃逸，讓車上18歲施姓友人留在現場，車上載著縣議員郭燕陵的宣傳水等物品。經過警方調查，昨晚肇逃的陳男為通緝犯，因同時涉嫌肇事逃逸、洗錢防制法、交通過失傷害、妨害秩序及詐欺等5項被通緝，將循線調閱路口監視器追緝陳男到案，以釐清真相。

    郭燕陵服務處表示，陳姓男子是自行開車到服務處幫忙載送宣傳水，既非助理，也不是開著議員的宣傳車，對於其身分背景並不了解。但因為是載送宣傳物品而發生車禍，服務處將會全力協助後續處理。

    彰化秀傳醫院指出，車禍受傷的泰國女移工右膝挫傷、頭暈想吐，目前已出院返家休息。

    彰化縣議員郭燕陵年僅28歲，接下父親、前縣議員郭國賓的棒子。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員郭燕陵年僅28歲，接下父親、前縣議員郭國賓的棒子。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉發生自小貨車疑似闖紅燈撞上女移工肇逃意外，肇逃陳姓司機先前因涉嫌肇逃而遭通緝中，車上因為有縣議員郭燕陵的宣傳水等物品，議員服務處強調並非陳男助理。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉發生自小貨車疑似闖紅燈撞上女移工肇逃意外，肇逃陳姓司機先前因涉嫌肇逃而遭通緝中，車上因為有縣議員郭燕陵的宣傳水等物品，議員服務處強調並非陳男助理。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉發生自小貨車疑似闖紅燈撞上女移工肇逃意外，肇逃陳姓司機先前因涉嫌肇逃而遭通緝中，車上因為有縣議員郭燕陵的宣傳水等物品，議員服務處強調並非陳男助理。（民眾提供）

    彰化縣福興鄉發生自小貨車疑似闖紅燈撞上女移工肇逃意外，肇逃陳姓司機先前因涉嫌肇逃而遭通緝中，車上因為有縣議員郭燕陵的宣傳水等物品，議員服務處強調並非陳男助理。（民眾提供）

    彰化縣議員郭燕陵年僅28歲，接下父親、前縣議員郭國賓的棒子。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員郭燕陵年僅28歲，接下父親、前縣議員郭國賓的棒子。（資料照，記者劉曉欣攝）

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