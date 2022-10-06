彰化三山國王客底文化節登場 永靖燈籠街點燈

彰化「三山國王客底文化節」在永安宮廟埕啟動，上百個燈籠沿著東門路及永靖街掛起，燈海點亮到明年2月。（頂新和德基金會提供）

2022/10/06 18:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕好美！彰化縣將於10月22、23日舉辦「三山國王客底文化節」活動，今年爐主輪到永靖鄉信仰中心「永安宮」主辦，5日晚間，成千上百個燈籠從永安宮往東門路與永靖街亮起，頓時串起一公里長的燈籠燈海，引起不少人驚呼，也宣告為活動暖身。

彰化永靖鄉是中部最大福佬客聚落之一，但隨族群融合，如今永靖鄉會說客語的人口已越來越少，僅留下「三山國王廟」，作為見證客底文化所留下的宗教習俗，其中「永安宮」歷史最悠久，堪稱是永靖鄉7座三山國王廟的「廟王」，因此這次活動特意選在永安宮主辦，5日晚間先舉行「謝平安」點燈儀式，彰化縣副縣長林田富、文化局局長張雀芬、彰化縣三山國王客家文化協會榮譽會長潘俊光及頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡等人與會。

地文史工作者邱美都老師表示，永靖街是全台第一條私人建街，已有210年歷史，今年彰化縣三山國王客底文化季邁入第18屆，4年前擲筊選在永靖永安宮舉行，並特別張燈結綵點亮永靖街與東門路，入夜後大家可以大手牽小手，浪漫走讀永靖街。

蕭巧怡表示，基金會積極耕耘永靖在地，2019年曾舉辦千人搓湯圓謝平安活動，邀請永靖人重返客家人謝平安酬神祭祖精神，當時萬人空巷，也期待透過這次盛典，讓更多民眾重溫客家傳統節慶之美。

永安宮總幹事涂文鎮表示，客底文化節於10月22、23日登場，屆時將有39間三山國王廟參與踩街等活動，其燈籠街配合年底謝平安活動，將點燈到明年春節，歡迎全國鄉親一起到永靖，白天逛逛永靖大啖美食，入夜後欣賞燈光美景。

彰化縣將舉辦「三山國王客底文化節」活動，永靖鄉信仰中心「永安宮」於舉行點燈儀式，成千上百個燈籠從永安宮往東門路與永靖街亮起。（鄭宇焱提供）

彰化縣「三山國王客底文化節」即將登場，永靖鄉「永安宮」為活動暖身，舉行點燈儀式。（頂新和德基金會提供）

彰化「三山國王客底文化節」起跑，彰化縣副縣長林田富（右4）等人與會。（頂新和德基金會提供）

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