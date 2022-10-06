人龍蹲地等公車 縣議員砲轟縣府讓彰化人丟臉

學生席地而坐等車事件曝光後，有民眾熱心拿塑膠圓凳應急，縣府和彰客人員今天下午臨時擺了金屬材質的長板椅凳讓學生等車可坐。（記者張聰秋攝；本報合成）

2022/10/06 18:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕人龍蹲地等公車彰化奇景又來了！彰化市民代表鐘芮妤日前在臉書社群平台「彰化人大小事」PO文和貼出「彰化火車站前等待公車的學生，席地而坐等車」照片，長長人龍蹲在地上，突顯公車站簡陋與陽春，欠缺以人為本的設計概念，縣議員莊陞漢、吳韋達他在議會質詢砲口一致對向縣府，抨擊縣府又讓彰化人丟臉了，議員們要求全面通盤檢討，打造符合城市美學的候車空間。

學生蹲地等公車的照片曝光，撻伐的聲浪湧進縣府，今天議會開定期會，縣議員吳韋達、·莊陞漢輪番質詢 ，議會開會結束，今天下午，縣府與彰化客運人員緊急善後，不僅把占用騎樓的機車移走，也把民眾拿來應急的塑膠圓板凳移開，臨時擺了5張金屬鐵材質的長條椅應急，起碼讓學生下班尖峰時段等公車，可以坐在長椅等待，不用克難蹲地等車。

鐘芮妤表示，彰化火車站是彰化的市中心，沒有公車站等候區，也沒有椅子等該有的設備，彰化市要怎麼繁榮？她希望相關單位重視最基本的大眾運輸設備的問題。

鐘芮妤拍攝長排學生蹲地等公車的照片曝光，引起網友熱議，議題延燒了2天，今天話題持續發酵，縣議員吳韋達、莊陞漢縣政質詢關心討論，他們質疑這景象不是這幾天才發生，存在那麼久的問題，為何要等民代PO臉書引發討論，才驚覺事情嚴重性，有無認真施政從交通行之事看出端倪。

工務處長林漢斌表示，因為彰化客運車站腹地不足，才把彰化客運6901、6903公車、市區客運2路、3路公車站，共4條路線公車上下車地點從中正路移到三民路，沒想到騎樓被機車占滿，沒有多餘空間，以致學生在等車空檔坐在人行道上等待。

林漢斌強調，縣府後續會再整頓該區騎樓和人行道空間，同時協調彰化客運公司增加班次，避免乘客久候；同時，未來，藉由彰化市鐵路高架化工程，一併規劃與建置公車轉運站和停車場，一次解決鄰近火車站區的公車站服務水準不佳的問題。

學生席地而坐等車事件曝光後，有民眾熱心拿塑膠圓凳應急。（記者張聰秋攝）

縣府和彰客人員今天下午臨時擺了金屬材質的長板椅凳讓學生等車可坐。（記者張聰秋攝）

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