人龍蹲地等公車 縣議員砲轟縣府讓彰化人丟臉
〔記者張聰秋／彰化報導〕人龍蹲地等公車彰化奇景又來了！彰化市民代表鐘芮妤日前在臉書社群平台「彰化人大小事」PO文和貼出「彰化火車站前等待公車的學生，席地而坐等車」照片，長長人龍蹲在地上，突顯公車站簡陋與陽春，欠缺以人為本的設計概念，縣議員莊陞漢、吳韋達他在議會質詢砲口一致對向縣府，抨擊縣府又讓彰化人丟臉了，議員們要求全面通盤檢討，打造符合城市美學的候車空間。
學生蹲地等公車的照片曝光，撻伐的聲浪湧進縣府，今天議會開定期會，縣議員吳韋達、·莊陞漢輪番質詢 ，議會開會結束，今天下午，縣府與彰化客運人員緊急善後，不僅把占用騎樓的機車移走，也把民眾拿來應急的塑膠圓板凳移開，臨時擺了5張金屬鐵材質的長條椅應急，起碼讓學生下班尖峰時段等公車，可以坐在長椅等待，不用克難蹲地等車。
鐘芮妤表示，彰化火車站是彰化的市中心，沒有公車站等候區，也沒有椅子等該有的設備，彰化市要怎麼繁榮？她希望相關單位重視最基本的大眾運輸設備的問題。
鐘芮妤拍攝長排學生蹲地等公車的照片曝光，引起網友熱議，議題延燒了2天，今天話題持續發酵，縣議員吳韋達、莊陞漢縣政質詢關心討論，他們質疑這景象不是這幾天才發生，存在那麼久的問題，為何要等民代PO臉書引發討論，才驚覺事情嚴重性，有無認真施政從交通行之事看出端倪。
工務處長林漢斌表示，因為彰化客運車站腹地不足，才把彰化客運6901、6903公車、市區客運2路、3路公車站，共4條路線公車上下車地點從中正路移到三民路，沒想到騎樓被機車占滿，沒有多餘空間，以致學生在等車空檔坐在人行道上等待。
林漢斌強調，縣府後續會再整頓該區騎樓和人行道空間，同時協調彰化客運公司增加班次，避免乘客久候；同時，未來，藉由彰化市鐵路高架化工程，一併規劃與建置公車轉運站和停車場，一次解決鄰近火車站區的公車站服務水準不佳的問題。