文創公司進駐 「彰化百寶村」重新啟動

「彰化百寶村」由文創公司進駐，重新營運。（記者顏宏駿攝）

2022/10/06 14:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉「百寶村」原本是當地的觀光據點之一，2年多前縣府閉館斥資4000餘萬元重建，主體工程早已完工，可是遇到疫情，無人出面投標營運，一度被譏為「蚊子館」，日前再度招標，由「怪獸文創公司」得標，目前已簽約並承租，即將展開試營運。

「百寶村」去年4月即重建完成，門口一隻「穿著太空裝的賤狗」成為鮮明地標，是民眾到埤頭鄉的打卡熱點，可惜一旁「百寶村」總是大門深鎖，因此被譏為「蚊子館」、「蚊子村」，如今傳出「百寶村」終於有人要來承接營運。

得標的「怪獸文創公司」是專業的文創公司，在國內文化界有一定名氣，過去承接過多場政府的活動標案，其中又以夜宿西螺大橋最具代表性，其它還有日月潭、花蓮的生態野營活動。

縣政府經濟暨綠能發展處產發科長洪鈴美表示，怪獸文創公司今年7月得標後，即開始承租場地，取得5年營運合約，依契約規定，固定權利金每年10萬元，營運權利金按營運收入（不含稅）比率，年營收低於1千萬元從中提撥5%，1千萬到1千500萬元提撥6%，縣政府會依照經濟部計畫上繳5%給地方產業基金。

洪鈴美說，怪獸公司是一間專業的文創公司，對於「百寶村」的經營有前瞻的想法，近日將向縣府遞送營運計劃書，初步了解，該公司希望打破「農產品展示」的老舊營運模式，未來會有令人眼睛為之一亮的經營手法，由於文創產業經營門檻高，該公司不想急就章，初期會先試營運，在地蹲點，慢慢打響名號。

「百寶村」係由75年歷史的穀倉翻新，最初由農會取得為期5年的營運，營運期滿後，縣府再向經濟部爭取經費5700萬元，加上縣政府配合款約1400萬元翻新農會所有的老穀倉，將埤頭公所和農會空間結合成廣場廊道，可以作文化展演和遊憩的空間。

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