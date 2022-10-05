暖心！整排學生坐地上等公車 他立刻送來100張椅子

彰化市彰化火車站旁三民路的公車站，出現一整排學生席地而坐等公車的畫面，令民眾看了不捨。 （民眾提供）

2022/10/05 20:03

〔記者湯世名／彰化報導〕暖心！彰化市彰化火車站旁三民路的公車站，每逢傍晚放學時間都會出現一整排學生席地而坐的畫面，人數約有2、30人，畫面被民眾PO上網引發熱烈回響，今天下午一名劉姓民眾請人送來約100張塑膠椅，讓學生不用再坐地上等車，暖心舉動讓學生族誇讚。

這段影片最近在彰化臉書社團流傳，畫面內容為大批學生傍晚在彰化火車站旁的彰化客運站牌等車，只見大部分學生都選擇席地而坐，只有少部分選擇站著等車，民眾把畫面PO上網，有不少網友都覺得「心疼」與危險。還有人納悶稱：「怎麼沒有候車亭？」

學生族坐地上等公車消息傳出，劉姓民眾請人送來約100張塑膠椅，一字排開，果真有不少放學的學生立馬坐了上去。有學生就說：「有椅子坐，真好！」另有學生說，以往大排長龍等車時，因為腿痠就會坐在地上等車，現在有了椅子不怕褲子髒與安全顧慮了。

縣府對此表示，學生族席地而坐的建築物是屬於台鐵所有，且騎樓也停了許多機車，他們將與台鐵溝通，不要再停放機車，進行淨空，讓學生族放學可以有地方遮風避雨。另外，設置簡易候車亭也是一個方法。

彰化客運則表示，由於彰化客運總站腹地不大，因此部分乘客挪到三民路該處候車，將會與縣府等單位聯繫如何改善。

彰化火車站旁公車站一整排學生席地而坐的畫面引發熱議，今天有人送來百張塑膠椅讓學生有椅子坐，免去褲子髒與安全疑慮。 （記者湯世名翻攝）

彰化火車站旁公車站一整排學生席地而坐的畫面引發熱議，今天有人送來百張塑膠椅讓學生有椅子坐，學生都稱讚。 （記者湯世名翻攝）

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