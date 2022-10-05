功德無量！90歲曾姓老翁告別人間 6000公斤白米捐助弱勢

彰化縣伸港鄉高齡90歲曾振發高壽過世，將捐出所收到超過6000公斤的白米來幫助弱勢。（賴清美提供）

2022/10/05 16:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉90歲老翁曾振發日前高壽過世，兒子原本婉拒奠儀、陣頭、罐頭塔、花圈花籃，朋友就改送白米塔，曾男本來要拒收，友人勸說「可以捐出去迴向給父親做功德」，如今已收到超過6000公斤白米，將在告別式後分送弱勢！

曾男說，他的母親在幾年前過世，當時他也拒收奠儀，友人就改為陣頭與花籃。這回父親過世，他決定依照父親遺願來簡單辦理喪事，這次決定除了不收奠儀，陣頭、花籃與罐頭塔也都不收。

曾男表示，沒想到，有朋友看他什麼都不收，就改為白米塔，當白米塔送來時，他原本也要拒收，請業者載回去，但友人用一句話打動了他，朋友說「可以捐出去迴向給父親做功德」。他想到父親在世時，他只要是跟著社團要捐白米或是捐棺木幫助弱勢，父親都非常認同，常常跟他說「有能力就去做」，這才讓他點頭同意收下白米塔。

曾男指出，結果有朋友送來白米塔之後，陸續又有朋友也送白米塔，光是現場就放了4、50座，他覺得白米塔放在烈日下，白米還要經過連日曝曬，實在不妥。因此，有的朋友就直接下訂包裝米，等到告別式完成後，再運送到曾家，再統一分送給弱勢。

曾男強調，初步統計，可分送弱勢的白米超過6000公斤，他已請伸港鄉的各村村長估算弱勢所需的白米數量，以在地優先，然後再分送給社福團體，讓友人的心意，可以幫助更多人，也幫在天之靈的父親做功德。

曾男說，父親生前經常跟他提起，雖然我們不是最有錢，但有能力就去做，在能力範圍內，有錢出錢，有力出力，他相信在天上的父親，對於他捐出白米的事，也會感到開心。

縣議員賴清美表示，曾家要把超過6000公斤白米，全數捐給弱勢，真的是功德無量，讓人感動。

有民眾指出，每對白米塔共有兩座，總重為100台斤，價格約在1萬6000元左右。而如果是單單採買每包1公斤小包裝的白米，零售起跳價也要70元，以6000公斤白米來粗估，市價超過40萬元。

彰化縣伸港鄉高齡90歲曾振發高壽過世，將捐出所收到超過6000公斤的白米來幫助弱勢。（賴清美提供）

彰化縣伸港鄉高齡90歲曾振發高壽過世，將捐出所收到超過6000公斤的白米來幫助弱勢。（賴清美提供）

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