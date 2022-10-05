都回來了！誇張鐵皮屋路霸拆除 消失的人行道、路燈全露臉

彰化市人行道上出現誇張鐵皮屋事件，終於全部拆除，今天原本消失的人行道出現在外界面前，不僅人行道「露臉」重見天日，就連原本移走的路燈也都裝設回來。 （記者湯世名攝）

2022/10/05 13:59

〔記者湯世名／彰化報導〕都回來了！彰化市平順街人行道上出現誇張鐵皮屋事件，引發全國譁然，經過彰化市長林世賢勸說，終於在昨天拆除，原本消失的人行道以原貌出現在外界面前，不僅人行道「露臉」重見天日，就連原本移走的路燈也都裝設回來，恢復原貌，不少民眾都說「這才是原本樣貌，看起來清爽多了！」

彰化市長林世賢表示，經實地到場會勘後，由市公所進行查報程序，呈報彰化縣政府認定違章建築。車庫因屋主未取得合法建照，在他與屋主溝通後，屋主從善如流雇工拆除。

市公所指出，當初屋主向建商購置土地後，因不懂需留設法定空地，依規定退縮2公尺，這下一蓋成了違建，屋主很是懊惱，經市長林世賢出面勸說後，決定儘速自行拆除新蓋好的車庫，並將原先擔心因施工受損而先移置的路燈，先行施工復原；而原本向建商購入的人行道土地部分，也會做為公眾利益使用，這次因不懂法律而被當成路霸，學得了教訓。

有民眾把這塊誇張鐵皮屋違建搭建完成與拆除後的照片兩相對照，鐵皮建物儼然把人行道「吃掉」，就連路燈也不見，不過拆除後的景象，則是人行道整個復原重見天日，就連路燈也裝設回來。

林世賢提醒民眾，蓋房子要先申請建築執照，後續如有要增建車庫等，也需申請建造執照核准後才能施工，只要合法申請，就不會變成違章建築，千萬不要讓自身的權益睡著而不小心觸法，這次事件也要謝謝屋主的迅速配合，讓事件圓滿落幕。

彰化市人行道上誇張鐵皮屋全部拆除，今天原本消失的人行道「露臉」重見天日，就連原本移走的路燈也都回來了。 （記者湯世名攝）

彰化市平順街人行道上出現誇張鐵皮屋事件，引發外界譁然。（記者湯世名翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法