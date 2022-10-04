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    首頁　>　彰化縣

    終於可以謝謝您！路口拜票感人事蹟多 她被擁抱痛哭3分鐘

    民眾黨彰化縣議員參選人張雪如（右），在路口拜票時突然遇到一婦人衝上前，對她邊哭邊抱3分鐘。（張雪如提供）

    民眾黨彰化縣議員參選人張雪如（右），在路口拜票時突然遇到一婦人衝上前，對她邊哭邊抱3分鐘。（張雪如提供）

    2022/10/04 21:41

    〔記者陳冠備／彰化報導〕九合一大選倒數53天，各參選人無不把握時間走上街頭拜票，民眾黨彰化縣議員參選人張雪如日前在路口拜票時，突然遇到一婦人衝上前擁抱，邊大哭邊對她說謝謝整整3分鐘，最後才說明是17年前受助的家暴婦女，十幾年來一直想找機會當面感謝，找不到適當的機會，如今在路口巧遇，終於如願。

    張雪如表示，昨（3）日下午到永靖中山路口拜票時，一名婦人騎車停下，手拿著2瓶水給她，接著就突然就抱住她暴哭，並說「要不是當初妳幫我，就沒有今天，我現在很好了」等語，她伸出手來拍拍婦女說「妳很棒，辛苦了」等語，不過還是想不起來她是誰。

    張雪如說，該婦人哭了快3分鐘才對她說，17年前因被家暴，抱著8個月大的女兒，跟僅有的250元來求助，感謝她無償協助提供尿布、奶粉一年多，才得以脫離困境，如今女兒已高二了，婦人也說，這十多年來都有參加她舉辦的「寒冬送暖千人饗宴」活動，每次見到都想衝上台抱她，可是始終沒勇氣，如今在路口遇見不想再錯過，所以才停車送水，並對她親自說聲「謝謝妳」。

    吳為杰、鄭宇焱上門捻香 家屬助選

    另外，民進黨彰化縣議員參選人吳為杰近日前往民眾家捻香，令其家屬感到安慰，後來這位民眾竟自發性的到服務處擔任志工，也幫忙到街頭舉牌、發文宣等。

    無獨有偶，時代力量彰化縣議員參選人鄭宇焱也曾在捻香時認識一位年輕家屬，其家屬表示經常思念亡者，每當思念時就看天空，所以他便陪家屬看天空，一起遙念，後來某次在路口拜票遇到該家屬，對方表示又想媽媽了，他便邀其一起站路口揮手，沒想該家屬答應，也跟著一起在路邊跟大家揮手打招呼，互相力挺。

    選民答謝曹嘉豪 半夜送飲料打氣

    國民黨彰化縣議員參選人曹嘉豪也分享，曾在半夜掛招牌時，遇到民眾專程來送飲料，原因只是曾幫助其身心障礙兒子到小作所，但民眾的感激之情一直放在心上，所以深夜遇到他在掛看板，也要送飲料來答謝。曹嘉豪說，台灣的選舉文化或許充斥謾罵聲，但其實在每個拜票角落，也洋溢著一個個溫情小故事，是每位參選者服務社會的動力。

    民眾黨彰化縣議員參選人張雪如（右），在路口拜票時突然遇到一婦人衝上前，對她邊哭邊抱3分鐘。（張雪如提供）

    民眾黨彰化縣議員參選人張雪如（右），在路口拜票時突然遇到一婦人衝上前，對她邊哭邊抱3分鐘。（張雪如提供）

    民進黨彰化縣議員參選人吳為杰（右）經常發揮暖男精神，受助家屬被感欣慰，主動幫忙到街頭舉牌、發文宣。（吳為杰提供）

    民進黨彰化縣議員參選人吳為杰（右）經常發揮暖男精神，受助家屬被感欣慰，主動幫忙到街頭舉牌、發文宣。（吳為杰提供）

    時代力量彰化縣議員參選人鄭宇焱（左）在路口拜票，曾受幫助的年輕民眾也來幫助舉牌、招手拜票。（鄭宇焱提供）

    時代力量彰化縣議員參選人鄭宇焱（左）在路口拜票，曾受幫助的年輕民眾也來幫助舉牌、招手拜票。（鄭宇焱提供）

    國民黨彰化縣議員參選人曹嘉豪（右）表示，曾在深夜掛招牌，仍有受助民眾來送飲料打氣。（曹嘉豪提供）

    國民黨彰化縣議員參選人曹嘉豪（右）表示，曾在深夜掛招牌，仍有受助民眾來送飲料打氣。（曹嘉豪提供）

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