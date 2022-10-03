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    首頁　>　彰化縣

    不滿大樹擋日照 7旬翁「環狀切割」12棵30年老樹下場曝

    彰化北斗舊溪路去年3月發生12棵樹齡30年的小葉欖仁樹的樹幹遭鋸子切開一圈，造成嚴重枯死悲劇。（資料照）

    彰化北斗舊溪路去年3月發生12棵樹齡30年的小葉欖仁樹的樹幹遭鋸子切開一圈，造成嚴重枯死悲劇。（資料照）

    2022/10/03 20:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化顏姓農民因不滿農田前大樹擋日照，影響作物生長，2次向主管機關陳情要求移除未果，竟私自持鋸刀以環狀切割方式，鋸開12棵30年老樹的樹皮，想令其自然枯死，事後顏男依犯毀損罪嫌法辦，但在判決終結前，顏男提出22萬元賠償，彰化縣政府水資處認為賠償金額已足夠移除跟救樹，願再給顏姓農民改過自新機會，因此撤回告訴。

    彰化縣北斗鎮舊溪路種有一排樹齡30年的小葉欖仁樹，猶如綠色隧道，去年6月，被發現有12棵小葉欖仁，被人「環狀切割」，還打洞注入化學藥劑，導致樹葉掉光等死，警方追查出對面溫室農田的顏姓農民（71歲）涉有重嫌，並在農家起出犯案的「奪魂鋸」，顏姓農民才坦承，因小葉欖仁樹蔭影響作物生長，而持鋸刀鋸開樹皮，想令其自然枯死移除。

    顏姓農民說，小葉欖仁樹高葉子多，擋到他兒子農作物的光照，造成收成不佳，他於2020年12月向縣府發出2封陳情書，希望移除路樹。

    縣府主管機關在2021年1月時回覆顏男，並留下電話聯繫安排會勘，但顏男仍於當年3月某日，持鋸刀以環狀方式切割農田對面12株小葉欖仁樹的樹皮，並造成其中8株因維管束遭切斷，缺少水份死亡，另4株雖救活，但因維管束遭切斷，嚴重影響水分吸收，生長不良。

    而該案件經本報獨家披露後，警方隔日就逮捕行凶的顏男，彰化縣政府並對顏男提告毀損公務等罪嫌，並要求種回來，審理期間，老農自知理虧，應允賠償移除死亡的樹木及救樹、補植等費用共22萬5104元，縣府才撤回告訴。

    彰化縣府水利資源處處長馬英傑表示，被破壞的12棵小葉欖仁樹有8棵確認死亡，已安排移除工作，另4棵拯救成功，但輸水功能破壞，不排除枯死可能，會繼續密切觀察。

    馬英傑說，行道路樹都是政府資產，若民眾對於行道路樹生長茂密，已影響其農作物生長，可向地方政府反映，主管機關會排定修剪路樹時間，呼籲民眾千萬不要隨意破壞路樹，否則可能觸及毀損罪，得不償失。

    遭破壞的樹木仔細一看均是以電鋸鋸開樹皮內部，以破壞輸水層令樹木漸漸枯死。（資料照）

    遭破壞的樹木仔細一看均是以電鋸鋸開樹皮內部，以破壞輸水層令樹木漸漸枯死。（資料照）

    整排的小葉欖仁被「環狀切割」樹皮，導致無法輸送水分，樹葉掉光等死。（資料照）

    整排的小葉欖仁被「環狀切割」樹皮，導致無法輸送水分，樹葉掉光等死。（資料照）

    警方會同縣府水資處人員前往會勘，評估是否有存活可能。（資料照）

    警方會同縣府水資處人員前往會勘，評估是否有存活可能。（資料照）

    顏姓農民不滿高聳的小葉欖仁擋到溫室農作物的光照，持鋸刀破壞樹木表皮造成枯死。（資料照）

    顏姓農民不滿高聳的小葉欖仁擋到溫室農作物的光照，持鋸刀破壞樹木表皮造成枯死。（資料照）

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