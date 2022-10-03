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    首頁　>　彰化縣

    盧秀燕吹捧台灣燈會酸「當年沒人要辦」 彰縣議員：打臉自家人

    縣議員賴澤民要求縣府重新爭取台灣燈會，「縣長不做換人做！」（縣議會提供）

    縣議員賴澤民要求縣府重新爭取台灣燈會，「縣長不做換人做！」（縣議會提供）

    2022/10/03 17:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨縣議員葉國雄、賴澤民、莊陞漢等人，今在縣議會縣政質詢，要求縣府重新爭取台灣燈會承辦權，彰化人也要有「我彰化、我驕傲」的光榮感，賴澤民爭取台灣燈會在員林市，為員林人創造賺觀光財的商機。

    葉國雄以彰南捷運、大埔截水溝拓寬工程、鹿港溪改造等多項重大工程，建設停滯、空轉四年，砲轟縣府執行力欠佳，其中，大埔截水溝堤岸工程早已超過4年卻流標5次，工程一延再延繼續下去，「縣長做不好選民會說換人做！」

    話鋒一轉，葉國雄切入4年前彰化縣放棄台灣燈會承辦權，喪失大好行銷彰化的機會。他說，台中市長盧秀燕拿得出台灣燈會當政績，還酸說「當年沒人要辦」，等同打臉當年自家人、國民黨籍王惠美，一上任就放棄台灣燈會，意外被台中市「撿到」。

    賴澤民指出，4年來彰化沒辦台灣燈會，縣府都以缺錢、沒經費、補助太少丟回中央，就連後來屏東疫情期仍然可以把燈會辦得有聲有色，縣府也搪塞防疫優先，現在台中市長都能把燈會當成政績大肆宣揚，看在彰化人的眼裡，叫人情何以堪！「縣長不做換別人來做！」

    莊陞漢也說，縣府橫向與縱向連繫斷層，彰化欠缺行銷，彰化被網友譏為最無聊的旅遊縣，台灣燈會台中參觀人次刷新高，燈會是可讓知名度躍升到國際的大好機會，彰化須要大活動找回流失的觀光客。

    議員們輪番質詢，城觀處長王瑩琦表示，中央籌辦台灣燈會的流程，由觀光局開出條件再讓地方提出申請，「不是我們想爭取就能爭取」，今年觀光局給的條件，最高補助上限不超過3500萬元，燈會經費至少6、7億元，補助杯水車薪，縣長有指示未來視防疫政策走向，開放政策明確，以及補助經費提高與否，再視情況提出申請，目前尚未提出。

    縣議員葉國雄今質詢縣長王惠美，台中市長拿台灣燈會當政績還抱怨當年沒人要辦，等同打臉推掉承辦的彰化縣長王惠美，打臉自家人。（縣議會提供）

    縣議員葉國雄今質詢縣長王惠美，台中市長拿台灣燈會當政績還抱怨當年沒人要辦，等同打臉推掉承辦的彰化縣長王惠美，打臉自家人。（縣議會提供）

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