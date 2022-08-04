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    蛋黃酥真的有送！裴洛西訪台18小時 他買1盒獲贈18顆超開心

    裴洛西訪台18小時，有民眾買1盒蛋黃酥果真獲贈18顆，開心PO網公告周知。（民眾提供）

    裴洛西訪台18小時，有民眾買1盒蛋黃酥果真獲贈18顆，開心PO網公告周知。（民眾提供）

    2022/08/04 00:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕真的有送！美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，昨天（3日）傍晚5點多離台，在台灣待約18小時，彰化縣花壇鄉烘焙業者打出「裴洛西待愈久、蛋黃酥送愈多」活動，許多人認為活動內容有瑕疵，讓昨天購買的人撲空，不過，有人前天購買1盒（6顆），昨天持購買三聯單來兌換，果真獲贈18顆蛋黃酥，貼出照片證實活動不假。

    蛋黃酥業者估計，前天蛋黃酥約賣出500人次，裴洛西待到昨天下午5點多離開台灣，每人就要送出18顆（3盒），等於要送出9000顆，市價約54萬元。昨天緊急調7000顆鴨蛋來做蛋黃酥，廠商一早就來補貨。

    烘焙坊昨天一開賣，店前又擠滿人潮，但因為「裴洛西待愈久、送愈多」只限前天（2日）來購買蛋黃酥的消費者，昨天來買的消費者全部撲空，業者又不願讓消費者失望，乾脆另外加碼大放送，民眾昨天買1盒即送3顆蛋黃酥，送完為止。

    不過，許多人在臉書上質疑，布條曾說活動到裴洛西離開台灣前，結果昨天白天裴洛西都還沒離開台灣，店家卻不送了，浪費大家白跑一趟。還有人認為，「失望大過期望」。另有人質疑，他昨天來買1盒蛋黃酥，卻只獲贈1顆，而非店家所稱買1盒送3顆，家人之間還為此不愉快。

    不過，有消費者前天買了1盒，昨天持三聯單真的向店家兌換到18顆蛋黃酥，開心PO網公告周知。他說，買了1盒蛋黃酥，特地持三聯單來向店家兌換，店家也依裴洛西在台灣待滿18小時，送他18顆（3盒）蛋黃酥，的確沒騙人。

    烘焙業者打出「裴洛西待愈久、蛋黃酥送愈多」活動，不過只限前天（2日）購買，昨天（3日）買的人撲空沒獲贈。 （記者湯世名攝）

    烘焙業者打出「裴洛西待愈久、蛋黃酥送愈多」活動，不過只限前天（2日）購買，昨天（3日）買的人撲空沒獲贈。 （記者湯世名攝）

    花壇烘焙坊業者在臉書官網張貼公告。（擷取烘焙坊臉書）

    花壇烘焙坊業者在臉書官網張貼公告。（擷取烘焙坊臉書）

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