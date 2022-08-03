讓回家路更安全！ 彰縣府斥3785萬改善大村排水護岸道路

今年氣候多雨，彰化縣大村鄉茄苳制水門周邊護岸不禁豪雨侵襲沖刷，一度出現道路下陷，縣府管理單位趕緊封鎖搶修。（記者陳冠備攝）

2022/08/03 21:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年氣候多雨，彰化縣大村鄉多段排水護岸因年久失修，造成部分護岸坍塌，為此彰化縣政府投入3785萬，針對大村排水茄苳林制水閘上游右岸護岸、頂角橋上下游左岸水防道路等辦理改善工程。彰化縣長王惠美今日前往視察，要求儘速完工，以讓民眾回家的路更安全。

王惠美表示，大村排水是大村鄉重要的排水系統，然因護岸因年久失修，6月連續豪雨侵襲下，導致部分護岸坍塌下陷，甚至掏空等情形，這次災修工程，先以危急嚴重坍塌的部分先行整修，至於有些還没有立即時危險性的，未來會以加強方式來改善。

大村鄉代表吳廣助說，今年不時出現豪雨，導致護岸出現不少龜裂情形，尤其頂角橋那段道路，還出現路面下陷的情形，當地往來車流量大，更容易使路面損壞，這次改善工程來得及時，希望能儘速完工，讓鄉親出入更加安全。

對此縣府水資處指出，大村排水茄苳林制水閘上游右岸部分護岸為老舊漿砌石構造，經會勘發現，護岸有下陷情形，恐危及用路人安全，預計將部分漿砌石護岸重建改善，工務處指出，針對境內大崙二巷、加錫三巷與田洋巷等道路及排水改善工程，目前均以設計完成並辦理招標，全體工程預計於11月30日完工。

大村排水因護岸因年久失修，一場豪雨竟導致道路裂開出現裂縫。（資料照）

彰化縣長王惠美等人前往視察，要求護岸改善工程儘速完工，讓民眾回家的路更安全。（記者陳冠備攝）

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