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    首頁　>　彰化縣

    又涉貪！前伸港鄉長揪妻偽造文書詐領46萬 判刑3月

    彰化縣伸港鄉長曾煥彰，因辦理納骨塔工程案收取回扣828萬元，二審遭判刑8年，近日又涉嫌聯合妻子偽造文書詐領補助款，判刑3月。（資料照）

    彰化縣伸港鄉長曾煥彰，因辦理納骨塔工程案收取回扣828萬元，二審遭判刑8年，近日又涉嫌聯合妻子偽造文書詐領補助款，判刑3月。（資料照）

    2022/08/03 19:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣伸港鄉鄉長曾煥彰，因利用辦理納骨塔工程案收取回扣逾828萬元，二審遭判刑8年，褫奪公權4年，並遭監察院撤職，但他涉貪案件不只如此，近日又被查出，涉嫌利用辦理活動時，指使擔任伸港鄉婦聯會理事長的妻子黃鈺蕊等5人幫忙在空白收據填寫不實項目，以向台電公司等單位申請核銷活動補助款項約46萬元，全案被依詐欺罪嫌起訴。一審今日審結，曾煥彰被依偽造文書罪判刑3月，黃女等5人則坦承犯行，得處緩刑2年至4年，並支付公庫5萬至20萬元。

    該案緣由彰化地檢署在偵辦曾煥彰涉嫌貪瀆納骨塔工程，搜索帳冊時發現，有多筆帳目比對不攏支出，包括從2015年至2019年間，曾煥彰藉伸港鄉婦聯會舉辦會員大會，及元旦全民健行暨節能減碳宣導活動等機會，聯合黃女等人以假收據真詐領方式，向台電及伸港鄉公所等單位詐取8件補助款，約46萬元，遭檢方提起公訴。

    彰化地院審理，曾煥彰在擔任鄉長期間，明知以上活動，如租借音響、租桌椅、等實際支出未達活動預算，且部分廠商無法開立收據，為使伸港鄉婦聯會取得活動補助核銷金額，竟由黃鈺蕊指定他人，或曾煥彰委託鄉公所主任秘書張秀蕊，向非承攬廠商開立僅蓋有店章的空白收據，再由黃女等人，在空白收據上填寫總價不實的假收據，最後再向鄉公所、台電公司等申請補助款項。

    對此，曾煥彰否認犯行，但黃鈺蕊等其餘被告都坦承。法官審理，上開活動大多無活動補助款結餘款，部分活動雖有結餘款，也作為伸港鄉婦聯會其他公益活動或老人送餐活動使用，故難認有詐欺取財罪及公務員利用職務上之機會詐取財物罪。

    法官認為，伸港鄉婦聯會為一公益團體，黃女等人均為義務擔任幹部，均無給職，並非為自己不法意圖，其等對於政府機關或國營企業補助民間團體申辦活動規定，應詳加瞭解，卻未依法定程序以虛偽不實收據申報核銷補助款，依共同犯行使偽造私文書罪，判處曾煥彰3月徒刑，黃鈺蕊（共8罪）1年6月，其餘等人3月至1年2月徒刑。

    法官審酌，除曾煥彰外等人均無前科，並坦承犯行，分別予以宣黃鈺蕊等被告得以緩刑 4至2年，並應於判決確定後一年向公庫支付20萬元至5萬元，以勵自新。

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