裴洛西訪台 彰化政壇新秀：代表台灣正走在正確穩健道路上。
〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國眾議院議長裴洛西率國會代表團訪台造成全球話題，彰化縣政壇新秀也對台美關係升溫表達熱切期待，認為向強權屈服妥協並不會換來區域和平，台灣人長期面對中國文攻武嚇，展現無懼的意志力，這才是能讓國際世界願意和台灣站在一起最大關鍵，也象徵台灣正走在正確穩健道路上！
民進黨鹿港區縣議員參選人藍駿宇表示，台灣作為印太地區的一份子，也是世界對抗獨裁霸權的第一線，裴洛西的訪台代表了美國不分黨派對台灣的堅定支持；當中國對台的動作越多，世界支持台灣的實際行動也將越多，相信台灣在走在國家正常化的道路上，與世界民主陣營並肩而行，也將是民主同盟最堅實的夥伴！
民進黨彰化區縣議員參選人楊子賢指出，裴洛西訪台不只是代表台美關係升溫，雙方也為國際局勢和平努力，當台灣面對中國打壓，台灣人會更茁壯，各國挺台會更堅定，就像裴洛西參訪人權文化園區，這就代表當台灣擁抱民主人權，就是與世界上民主人權國家站在同一陣線。
民進彰化區縣議員參選人黃柏瑜表示，裴洛西訪台讓他想到以前持護照出國的往事，當時他買了台灣國貼紙，貼在護照封面，年年都順利入境美國和英國，還曾有一次有國外海關人員看到他的護照後說「台灣不是中國的一部分」；當他在跑行程時，很多人都問他為何要回國參選，他的回答很簡單就是「現在的台灣跟以前比起來，我們國家沒有變得更強嗎？」
民進黨彰化區縣議員參選人辜皇譯指出，歡迎民主摯友裴洛西，用實際行動來堅定支持台灣，從裴洛西亞洲行傳出訪台消息以來，中國就不斷挑釁，甚至以制裁台灣台商為威脅，試圖逼台美就範，但裴洛西以訪台行程，就是台美關係升級的最好證明。