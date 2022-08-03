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    首頁　>　彰化縣

    裴洛西訪台 彰化政壇新秀：代表台灣正走在正確穩健道路上。

    彰化縣議員參選人藍駿宇強調，只有台灣堅定對抗獨裁霸權，站在民主人權的一方，才會有民主國家的相挺。（取自藍駿宇臉書）

    彰化縣議員參選人藍駿宇強調，只有台灣堅定對抗獨裁霸權，站在民主人權的一方，才會有民主國家的相挺。（取自藍駿宇臉書）

    2022/08/03 14:01

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕美國眾議院議長裴洛西率國會代表團訪台造成全球話題，彰化縣政壇新秀也對台美關係升溫表達熱切期待，認為向強權屈服妥協並不會換來區域和平，台灣人長期面對中國文攻武嚇，展現無懼的意志力，這才是能讓國際世界願意和台灣站在一起最大關鍵，也象徵台灣正走在正確穩健道路上！

    民進黨鹿港區縣議員參選人藍駿宇表示，台灣作為印太地區的一份子，也是世界對抗獨裁霸權的第一線，裴洛西的訪台代表了美國不分黨派對台灣的堅定支持；當中國對台的動作越多，世界支持台灣的實際行動也將越多，相信台灣在走在國家正常化的道路上，與世界民主陣營並肩而行，也將是民主同盟最堅實的夥伴！

    民進黨彰化區縣議員參選人楊子賢指出，裴洛西訪台不只是代表台美關係升溫，雙方也為國際局勢和平努力，當台灣面對中國打壓，台灣人會更茁壯，各國挺台會更堅定，就像裴洛西參訪人權文化園區，這就代表當台灣擁抱民主人權，就是與世界上民主人權國家站在同一陣線。

    民進彰化區縣議員參選人黃柏瑜表示，裴洛西訪台讓他想到以前持護照出國的往事，當時他買了台灣國貼紙，貼在護照封面，年年都順利入境美國和英國，還曾有一次有國外海關人員看到他的護照後說「台灣不是中國的一部分」；當他在跑行程時，很多人都問他為何要回國參選，他的回答很簡單就是「現在的台灣跟以前比起來，我們國家沒有變得更強嗎？」

    民進黨彰化區縣議員參選人辜皇譯指出，歡迎民主摯友裴洛西，用實際行動來堅定支持台灣，從裴洛西亞洲行傳出訪台消息以來，中國就不斷挑釁，甚至以制裁台灣台商為威脅，試圖逼台美就範，但裴洛西以訪台行程，就是台美關係升級的最好證明。

    彰化縣議員參選人楊子賢表示，台灣擁抱民主人權，就是與世界上民主人權國家站在同一陣線。 （取自楊子賢臉書）

    彰化縣議員參選人楊子賢表示，台灣擁抱民主人權，就是與世界上民主人權國家站在同一陣線。 （取自楊子賢臉書）

    彰化縣議員參選人辜皇譯表示，裴洛西訪台就是台美關係升溫的最大證明。（取自辜皇譯臉書）

    彰化縣議員參選人辜皇譯表示，裴洛西訪台就是台美關係升溫的最大證明。（取自辜皇譯臉書）

    彰化縣議員參選人黃柏瑜表示，以前他拿著貼有台灣國的護照進出美國與英國，曾有國外海關人員對他說「台灣不是中國的一部分」，這就代表台灣變得更強了，也讓更多人知道了。（取自黃柏瑜臉書）

    彰化縣議員參選人黃柏瑜表示，以前他拿著貼有台灣國的護照進出美國與英國，曾有國外海關人員對他說「台灣不是中國的一部分」，這就代表台灣變得更強了，也讓更多人知道了。（取自黃柏瑜臉書）

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