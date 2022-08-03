買1盒賺3盒！裴洛西預計在台待滿18小時 業者霸氣送9千顆蛋黃酥

花壇烘焙業者祭出裴洛西在台待愈久，蛋黃酥送愈多，今天仍有大批民眾排隊購買，但都只能買1盒送3顆。（記者湯世名攝）

2022/08/03 12:13

〔記者湯世名／彰化報導〕美國眾議院議長裴洛西昨天訪台，彰化縣花壇鄉有烘焙坊業者力挺，祭出裴洛西訪台每待1小時，買1盒6顆裝的蛋黃酥，就多送1顆，待滿2小時送2顆，待愈久送愈多，吸引大批民眾購買。由於裴洛西昨晚近11點抵台，傳出她將於今天下午5點離台，約18小時，亦即昨天購買蛋黃酥的民眾都可望獲贈18顆蛋黃酥，等於買1盒賺3盒，業者將霸氣送出9000顆蛋黃酥。昨天購買民眾持憑證就能兌換。

蛋黃酥業者估計，昨天蛋黃酥約賣出500人次，如果裴洛西待到今天下午5點多離開台灣，為每人要送出18顆（3盒），等於要送9000顆蛋黃酥，市價約54萬元。今天緊急調7000顆鴨蛋來做蛋黃酥，廠商一早就來補貨。

今天上午烘焙坊開賣，店前瞬間擠滿人潮，但因為這項優惠措施只限昨天來購買蛋黃酥的消費者，因此今天來買的消費者全部撲空，業者又不想讓消費者失望而返，乾脆加碼大放送，今天民眾買1盒即送3顆蛋黃酥，不少消費者笑開懷。

一名專程從和美鎮來買蛋黃酥的婦人說，她就是為了能獲得更多蛋黃酥而來，沒想到這項優惠措施已經結束，實在很失望，但拿到3顆蛋黃酥也不無小補。另名民眾則豪氣說，他不是為了要獲得免費蛋黃酥而來，而是要用行動相挺裴洛西。

業者表示，他們為了相挺裴洛西，只要裴洛西待多久，他們就送愈多。昨天活動措施傳出後電話接不停，下午到晚間有大批消費者來購買蛋黃酥，若裴洛西待到今天下午5點離開台灣，等於他們要送出9000顆蛋黃酥，活動只限昨天來購買的民眾，今天來買的民眾則是買1盒送3顆，買2盒送6顆（1盒），買4盒等於送出2盒，還是很划算。

裴洛西可望在台待滿18小時，花壇烘焙業者霸氣送出9000顆蛋黃酥，亦即昨天買1盒蛋黃酥的民眾都可望獲贈18顆蛋黃酥，等於買1盒賺3盒。 （記者湯世名攝）

花壇烘焙業者今天緊急調7000顆鴨蛋來做蛋黃酥，廠商一早就來補貨。 （記者湯世名攝）

裴洛西預計在台待滿18小時，花壇烘焙業者霸氣送出9千顆蛋黃酥。（記者湯世名攝）

今天來購買蛋黃酥的消費者，業者加碼買1盒送3顆。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法