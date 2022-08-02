歡迎裴洛西！北斗網紅咖啡店祭出兩杯「69」 數字有含義

彰化北斗咖啡店業者歡迎裴洛西來台，祭出購買優惠。（記者陳冠備攝）

2022/08/02 18:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮網紅名店「偑巷香菜咖啡」一向關注台灣社會時事，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台引起國際熱議，經確定今（2）日晚間將抵台，業者立即在臉書官網推出2杯美式咖啡69元優惠。莊姓業者表示，歡迎裴洛西來台，不知道她會停留台灣多久，所以取69諧音希望「留久一點」啦。

偑巷咖啡以北斗特產「香菜」，製作成香菜咖啡知名，是遊客到北斗必嚐美食景點之一，莊姓業者也經常將產品分享，在白沙屯媽祖進香、大甲媽遶境期間，都免費提供上千杯給香客飲用，除此之外，他也喜歡在台灣重大節日舉行優惠活動，這次裴洛西來台引起熱議，莊姓業者則用行動力挺，除了祭出優惠，也在每杯咖啡標籤上寫著＃歡迎裴洛西議長、＃台美友好、＃留久一點等字樣，引人話題。

莊姓業者說，因為美國眾議院議長裴洛西來台，肯定能為台灣提高國際能見度，所以我們一定是要熱烈歡迎的，但也希望她多停留多幫台灣，所以突發奇想，推出兩杯美式咖啡優惠69元活動，69就是希望裴洛西留久一點啦。

莊姓業者也說，歡迎友邦來台，不過台灣現在夏天很熱，大家一起喝冰咖啡降火氣，還有阿貢ㄟ麥來亂「冰的」（台語：翻桌）啦。

咖啡店業者在每杯咖啡標籤寫上#歡迎議長來台、#台美友好等祝福語。（記者陳冠備攝）

彰化北斗咖啡店業者歡迎裴洛西來台，祭出兩杯美式咖啡只要69元優惠，臉書官網也表達，希望裴洛西留久一點。（翻攝偑巷咖啡臉書）

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