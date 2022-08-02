彰基醫師出走潮後 秀傳大動作與北榮合作

北榮院長陳威明（左）與秀傳醫療體系執行長黃靖媛（右）簽署合作意向書，大動作宣布兩院將展開全面性的合作。（記者劉曉欣攝）

2022/08/02 00:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年醫療話題不斷，先是醫學中心彰化基督教醫院爆出人事紛爭，原皮膚科名醫邱足滿開了第一槍，多位名醫爆出走潮，也紛紛前往秀傳醫院駐診；如今秀傳又大動作宣布與北榮合作，勢必讓彰化縣原有的醫療版圖出現變化。

彰基因為創院歷史悠久，以醫學中心在彰化人心中占有一席地位；而黃明和所創辦的秀傳醫院則緊追在後，兩家醫院從彰化市起家，除了在彰化縣擴張版圖，也跨到鄰近縣市提高醫療服務量能，對彰化人來說，彰基與秀傳就是彰化縣大醫院的代名詞。

彰基與秀傳兩家總院的位置相去不遠，也在兩家醫院聯手下，打造出「大埔彰基秀傳商圈」，成為八卦山下的傳奇；但彰基近來人事紛爭多，今年名醫邱足滿率先在個人臉書貼出千字文，多位名醫也出走，有的直接轉到秀傳醫院，有的轉到台中地區的醫院，但為了照顧彰化患者，也選擇在秀傳駐診或是兼職，也讓秀傳醫療體系的名醫陣容，瞬間就像是吃了「大力丸」一般，戰力爆增。

秀傳醫院跟北榮搭上線，兩院的合作就從人事開始，北榮急診部主任顏鴻章接下彰濱秀傳醫院院長、北榮整形外科主任彭成康接下彰濱秀傳副院長，讓許多民眾都覺得難以置信；秀傳醫療體系總裁黃明和則笑說，因為彰濱秀傳院區有分靈鹿港媽祖，這一切都是鹿港媽祖幫的忙！

就在彰基爆出人事紛爭，秀傳卻大舉引進北榮加持，勢必將讓彰化縣的醫療版圖出現變化，但也有民眾認為，只要是良性競爭就是最大的好事，讓民眾可以獲得最好的醫療品質，這才是大醫院應盡的社會責任。

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