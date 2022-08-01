精彩可期！ 「牛仔褲」前福興鄉長復出 對決「家具」現任鄉長

卸下彰化縣福興鄉長已20年的陳文福，以經營牛仔褲工廠起家，產品全數是台灣製。（記者劉曉欣攝）

2022/08/01 19:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底選舉不到4個月，彰化縣福興鄉前鄉長陳文福確定投入選戰，與尋求連任的民進黨籍福興鄉長蔣煙燈對決；由於2人都是白手起家，因此，也被民眾封為這是場「牛仔褲」與「家具」老闆間的一決高下！

陳文福在選戰最後關鍵時刻跳出來宣布參選，震驚了福興鄉；陳文福說，他在福興鄉創業經營牛仔褲工廠將近50年，一度資金吃緊，所幸後來取得日本品牌在大中華地區的代理權，才突破重圍，並接手苗栗竹南的生產線，除了牛仔褲的水洗工序在中國以外，其餘全數都在台灣製造生產，所有產品都是百分百的「台灣製造」，產品主要是在百貨公司專櫃上架販售。

福興鄉現任鄉長蔣煙燈，也是白手起家的老闆；他表示原本跟妹婿合夥創立家具工廠，1986年碰上韋恩颱風把工廠吹倒，負債壓力太大，妹婿想結束營業，他覺得可惜，決定獨資經營，妹婿擔任幹部，工廠從非實木的板類家具起家，再轉型到實木家具，產品主要是賣給批發商，隨著年事已高有意關掉工廠，但兒子願意接手，長期擔任民進黨福興後援會的他，也因為工廠交棒給兒子，才會被民進黨勸進參選，走入從政之路。

陳文福表示，他這次參選將以無黨籍身分參選，由於縣長王惠美、國民黨縣黨部主委蕭景田都親自登門拜訪，但他不會代表國民黨來選，只能算是國民黨的「友軍」而已。

陳文福強調，他曾任福興鄉代會主席、鄉長，都只各做一屆，在他鄉長都已經卸任20年後才要再次參選，最重要的原因就是「不想再看到福興鄉再睡4年」；福興鄉的人口比秀水鄉多，但如今秀水卻比福興熱鬧，彰水路的市集、商店街都已成型，讓福興人非常不服氣。

陳文福說，福興鄉有2間公托，就是在他任內爭取的；但他任內推動鹿港、福興交界處的橋頭公墓禁葬，迄今未見公墓更新進度，等於是掐住福興發展的脖子；現任鄉長蔣煙燈蓋了全新的鄉公所，但公所還要出錢配合1.1億元，要不是前鄉長有結餘款，又哪來的錢可以蓋新的公所。

面對「牛仔褲」前鄉長的來勢洶洶，蔣煙燈強調，台灣是民主社會，參選是個人的自由選擇，只要是讓福興鄉更好，良性競爭都是好事。

蔣煙燈說，蓋新的福興鄉公所，在硬體方面，鄉公所只花了不到3000萬元；軟體費用本來就是鄉公所必須負擔的，陳文福所言並非實情。

而福興鄉這場「牛仔褲」與「家具」老闆的選戰，也牽動藍綠陣營的縣長選舉，國民黨王惠美尋求連任就是要穩住福興、鹿港、秀水的基本盤；原本民進黨希望能夠由蔣煙燈來拉大贏面，如今蔣煙燈遭逢強敵，只能全力對戰，難以顧及縣長選舉，而這也是藍軍召喚「友軍」陳文福參選的最主要原因。

民進黨彰化縣福興鄉長蔣煙燈經營家具工廠起家，工廠交棒兒子後才踏上從政之路。（取自蔣煙燈臉書）

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