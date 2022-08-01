疫情下滑88％！ 彰化新增確診跌破800例

彰化縣今新增個案數為740例，人數從最高峰6月11日單日6197人一路向下振盪，降到今日最低，已經跌破800例。（縣府提供）

2022/08/01 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕疫情緩和，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）彰化縣今新增個案數為740例，人數從最高峰6月11日單日6197人一路向下振盪，降到今日最低，已經跌破800例，是近1個多月來高點到低點狂降88%，疫情進入常態。

根據統計，今年1月1日來，彰化縣累積感染率17.66%，5月30日到6月17日高原期，6月11日最高峰單日確診人數6197人，反轉向下，今天新增確診740人，從最高峰到新低，大降將近88%，同時也是5月上旬以來，2個半月內新增確診數最低的1天。

全台5歲以下疫苗接種率只有1成，比率偏低，為此，縣府今天（8月1日）開始，接種COVID-19疫苗改為醫院或診所開設常態診次，全縣目前已有124家醫療院所加入，即日起自行開設常態診次打疫苗，方便民眾預約接種。

衛生局長葉彥伯說，接種疫苗可減少MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率超過9成機率，打疫苗還是降低感染和減少感染併發症最好防護，「有疫苗趕快接種！」

疫情趨緩，疫苗接種站、快打站陸續撤站，今天開始，民眾要打疫苗，不分廠牌、劑次，幼兒、兒童、青少年及成人均可預約接種，且不限一定要設籍彰化縣，設籍外縣市也可以預約。

縣長王惠美今在線上防疫記者會說，全縣12歲以上打過3劑疫苗接近7成7，今天新增確診人數一半在18歲到50歲的青壯年，感染人數明顯減少，感謝大家配合縣府落實防疫。

葉彥伯說，全台12歲以下本土COVID-19重症個案的疾病當中，MIS-C占首位，又以0到5歲占了一半以上，其次才是6到12歲，MIS-C常見症狀就是兒童及青少年確診後6週內持續發燒，出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任何一項症狀，臨床研究，目前接種疫苗可大大減少MIS-C發生率。

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彰化縣單日疫情最高峰出現在今年6月11日，向下降了1個多月，今天刷新低。（縣府提供）

彰化縣單日確診人數已經低於800例以下，來到700多例，青壯年佔了一半感染人數。（縣府提供）

全台12歲以下本土COVID-19重症個案的疾病當中，MIS-C占首位，又以0到5歲占了一半以上，其次才是6到12歲。（縣府提供）

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