彰檢查賄放大絕！檢舉電話直通「瑜珈檢座」

彰化地檢署發表查賄「一碼通」平台，右為檢察長洪家原，中為主任檢察官吳曉婷，左上為「Q版碼妹」。（記者顏宏駿攝）

2022/08/01 13:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕針對後疫情時代民眾生活型態轉變，彰化地檢署今年查賄推出「一碼通」平台，民眾掃QR Code即可獲知選舉和查賄資訊，檢舉訊息直通主任檢查官，該署更以主任檢察官吳曉婷作為原型打造Ｑ版「碼妹」，希望透過「碼妹」獲得更好的查賄成果。

吳曉婷10多年前分發到彰化地檢署擔任檢察官時，就在署內開班，免費教授同仁瑜珈健身，獲得「瑜珈檢座」的稱號，後來調往台北地檢署、新竹地檢署，2017年調回彰化地檢署擔任主任檢察官，主要負責查緝毒品工作。

今年吳曉婷挑起反賄和肅貪重任，因應後疫情時代，民眾使用手機更普遍，與署內同仁共同設計「一碼通」，民眾掃個條碼就能進入平台把選舉或賄選、暴力情資提供給檢方，不用擔心身份曝露。

彰化地檢署檢察長洪家原表示，彰檢的查賄一碼通是透過掃碼檢舉，檢舉直通彰化的「公機（手機）」，這支手機由選舉查察執行秘書也就是主任檢察官和檢察官接聽。

洪家原指出，經歷疫情的洗禮，民眾使用Line更普遍，民眾可以透過相關軟體直接傳送資料給檢察官，檢察官對於證據的取捨或保全，可以在第一時間為民眾做判斷，因應今年選舉，彰檢要求所有的主任檢察官都要下去做相關的工作。

彰化地檢署今天邀集縣府、縣調查站、縣警局、中機組…等單位舉行「反賄系列活動開跑-查賄反賄一碼通」發表會，相關單位透過虛擬、實境即陸空併行方式宣導，並相互做網路連結，達成全面打擊的目的。

會中先檢察長洪家原偕同與會貴賓在活動背板上簽名，宣示反賄選決心。接著介紹網路反賄大使「碼妹」登場，並展示如何透過掃描「查賄反賄一碼通」QR Code，即可輕鬆獲知選舉訊息、領取檢舉獎金資訊、閱聽反賄選影音及利用多元管道進行檢舉。

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