錢該如何花？王惠美「花在刀口上」 VS 黃秀芳「該花就要花」

彰化縣長王惠美參加在二林長青公園舉辦的泡泡龍舟嘉年華活動。（記者劉曉欣翻攝）

2022/07/31 22:36

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣長王惠美今天出席在二林鎮長青公園出席活動時強調，錢要花在刀口上，建設該做的就要做；對此，民進黨提名縣長參選人、立委黃秀芳指出，花錢要尊重專業，開花就要花，千萬不要為了節省預算而延宕工程發！

王惠美今天參加親子泡泡龍舟嘉年華活動時表示，今年度縣府預算在藍綠的支持下全數過關，一毛錢都沒有刪，自她上任後，力求錢花在刀口上，歲出、歲入都有剩餘，但該做的建設還是要做，就像是今天舉辦親子泡泡龍舟嘉年華的二林長青公園，縣府補助800萬元來改造，讓公園美麗變身！

對於王惠美說法，黃秀芳認為，只要是對縣民、彰化縣發展有益的事，該花的錢要花，要尊重專業，不要為了節省預算而延宕工程發包，應該要投資彰化，讓彰化更好。

黃秀芳強調，以彰化人期待多年的大埔截水溝擴寬工程，這是在前縣長魏明谷任內，跟她一起向中央爭取，但卻是直到去年9月才第一次上網招標，至今已四次流標，彰化人真是等太久了！

黃秀芳表示，彰化縣缺乏橫向的聯絡道路，大埔截水溝拓寬後，可以串連洋仔厝溪堤岸道路，形同是「彰北快捷道路」，如今連洋仔厝溪的頂番婆市區最後1.2公里都動工了，結果，大埔截水溝拓寬工程卻仍然毫無動靜，不是說「錢要花在刀口上」，如果這不是「刀口」，還有什麼是「刀口」？

民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳在溪湖地區進行拜票。（黃秀芳總部提供）

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