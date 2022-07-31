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    首頁　>　彰化縣

    真的有效！警察人形物牌護廟 防宵小也遏阻賭博

    彰化社頭富安宮廟宇旁有座警察人形立牌，希望防範宵小光顧，故意外遏阻聚賭歪風。（民眾提供）

    彰化社頭富安宮廟宇旁有座警察人形立牌，希望防範宵小光顧，故意外遏阻聚賭歪風。（民眾提供）

    2022/07/31 22:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉仁和村有家土地公廟富安宮，常傳出有宵小光顧，導致香油錢遭竊，當地警方突發奇想，設置一員警立牌在廟門前站崗，希望發揮嚇阻效果，降低失竊率，沒想到此舉卻讓平時常來此「小賭怡情」，玩麻將的長輩都減少了，意外發揮另一奇效。

    當地民眾表示，富安宮旁種有百年榕樹，平時香火鼎盛，白天也常吸引長輩樹蔭下納涼，有時大家不免小賭一下，可是卻發生爭吵甚至鬥毆事件，禍不單行的是，廟宇香油錢又頻頻遭竊，讓警方疲於奔命，後來警方便來此設置警察人形立牌，希望防止竊賊光顧，不過常聚賭的民眾覺得，背後似乎有「一雙眼睛」在看，後來也不賭了，意外遏阻賭博歪風。

    「摸蛤拉仔兼洗褲，一兼二顧」，蕭姓民眾說，有了這座警察人形立牌後，從此再沒有人來偷香油錢，連到廟裡賭博的人都離開了，幸好離開的早，因為日前附近發生槍擊案件，涉案人就是曾來此聚賭的賭客，幸好土地公保佑，還有警察人形立牌發揮預防犯罪功效。

    朝興派出所所長魏摶億表示，由於富安宮傳出治安事件，所內因有多的警察人形立牌，遂提議至此設置，目前已設置超過一年，查驗成果已達到成效，同時該立牌上警察的制服與目前著用制服不符，已考慮近期回收，未來也無再製作設置規劃，但會加強巡邏以維護地方安全。

    由於富安宮傳出治安事件，警方於是在廟旁設置人形立牌，希望發揮嚇阻效果。（民眾提供）

    由於富安宮傳出治安事件，警方於是在廟旁設置人形立牌，希望發揮嚇阻效果。（民眾提供）

    富安宮旁種有百年榕樹，平時香火鼎盛，白天也常吸引長輩樹蔭下納涼。（民眾提供）

    富安宮旁種有百年榕樹，平時香火鼎盛，白天也常吸引長輩樹蔭下納涼。（民眾提供）

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