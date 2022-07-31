人犯借手機報平安竟偷拍PO網 法警怒：給方便卻當隨便

彰化地檢署爆出人犯以手機偷拍保護室內部事件。（資料照）

2022/07/31 17:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕真沒道義！彰化地檢署昨（30）日拘提孫姓家暴犯，孫男聲稱想先跟家人報平安，法警不疑有他，返還保管手機，未料，孫男卻偷拍拘留所內部與室外情景，並上傳社群平台引起熱議，有民眾留言「地檢署螺絲鬆了」。對此，檢方表示，基於需要，嫌犯若有籌措保釋金或身體不適等狀況，均會例外給予使用手機，研判該嫌藉機偷拍，將查明後議處相關行政責任。

從影片中發現，該嫌犯在一間約一坪大的房間內假裝講手機，卻是開啟錄影模式拍攝房間內狀況，先拍室內接著又拍到室外，然後鏡頭又慌慌張張帶回室內，大約10秒影片搖晃嚴重，明顯是在倉促狀態下拍攝，不過儘管如此粗糙影片，孫男昨日深夜上傳抖音後沒多久，就有近1500網友按愛心，有民眾留言，「在裡面不稀奇，稀奇的是怎麼拍的？」、「有一套，你是藏在哪裡」等語。

也有民眾質疑彰化地檢署螺絲鬆了，怎會讓人犯帶手機，要是帶槍械或毒品進去，那怎麼辦？

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，獲報後追查，該影片畫面是在署內保護室內拍攝，拍攝者是於7月30日因案被拘提到案的孫男，當晚開庭後，聲稱要請家人籌措罰金及向家人報平安，考量人權需求，將孫男暫時移置保護室，讓被告撥打電話，法警也均在外監督，而從畫面角度與抖動程度，確認是趁隙偷拍，已構成違規使用手機偷拍行為，已通知孫男於8月1日到案說明。

葉建成表示，地檢署法警接收人犯後均會搜身，嚴禁攜帶違禁品及手機，不過基於實際需要也有例外給予人犯使用電話，比如，交代家人處理緊急事情，或請他人照顧家中幼兒或老人，或請代為籌措保證金時等。

但該影片在網路流傳，也遭民眾向媒體投訴，讓拘提的檢方跟法警都傻眼，認為嫌犯太白目，「給方便卻當隨便」、也有人為警方抱不平，指責犯人「太沒道義」，「一時炫耀爽，以後大家都沒福利」。對此檢方強調，將就偷拍行為速查嚴辦，並將議處相關行政責任，後續也將加強警戒、監控等措施。

彰化地檢署拘提嫌犯，期間讓人犯使用手機報平安，卻遭使用手機偷拍保護室。（民眾提供）

嫌犯趁使手機時偷拍地檢署內保護室，還囂張上傳抖音。（民眾提供）

該嫌犯大約偷拍10秒影片，內容搖晃嚴重。（民眾提供）

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