乾爸帶乾女兒回家睡1晚 隔天被她男友撂人暴打「洗門風」

彰化地院外觀。（記者顏宏駿攝）

2022/07/30 16:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕雲林縣一對小情侶到北港一間餐廳喝酒暢飲，男友喝醉無法開車，女友求助家住彰化大城的乾爸爸陳男，陳男留下男友繼續喝，卻帶走乾女兒回家裡睡了一夜。隔天男友酒醒，認為「女友被乾爸睡了」，他嚥不下這口氣，號召友人打乾爸打到肋骨斷了多根，橈骨也骨折，更扯的是被打到重傷的乾爸還被逼迫要送紅包給前來打他的人，當作「洗門風」費用，乾爸爸迫於無奈，向前來助陣的謝男借了6萬5千元，其中4萬7千元付給男友才得以離開。

該案施姓男友和前來助陣、借錢給乾爸爸的謝男被依恐嚇罪和重利罪起訴，但進入法院審理後，雙方以16萬元和解，乾爸爸法庭上改口說，沒有借錢「洗門風」這回事，是他記錯了，6萬5千元是他之前向謝男借的，法官因此認定施男、謝男沒有觸犯恐嚇取財罪和重利罪，但男友仍因傷害罪被判5月徒刑，緩刑3年。

該案的小情侶年約20歲，鐘姓女友在麥寮六輕下游包商工作，40多歲的陳男基於同事情誼常照顧她，鐘女認陳男為乾爸爸。2019年7月14日晚間小情侶與友人到北港一間餐廳聚餐喝酒，男友喝醉無法開車，女友叫乾爸爸來載她。

乾爸爸向法官說，他跟媽媽睡同一間房間，房間內兩張床，乾女兒當晚跟媽媽睡同床，他自己睡一床。

但男友並不相信，懷疑乾爸爸把女友「睡了」，他嚥不下這口氣，隔天把乾爸爸約到大城鄉某國小談判。

乾爸爸一到場就被控制行動，對方3人分別拿鋁棒、木劍對他爆打近2個鐘頭，他不斷求饒，對方說，「這是洗門風」，還說，這件事若要有個結束，必須包紅包給男方。

乾爸爸說，他全身痛得要命，對方拿出本票要他簽，總共向謝男借了6萬5000元，借款約定每萬元月息3000元，現場他立刻交4萬7000元給施男。

陳男到醫院就醫，發現自己被打到右側肋骨骨折、左側遠端橈骨骨折。出院後對施男和謝男提傷害、強制、重利、恐嚇取財之訴，2人皆被提起公訴。

但該案審理時，雙方以16萬元和解，陳男改口說，「一切都是我記錯，沒有借錢洗門風這回事」，法官因此認定重利和恐嚇取財部分罪證不足，判無罪，但施男有動手打人，判有期徒刑5月，緩刑3年。

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