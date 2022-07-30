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    罕見！彰化市長林世賢偕4代百位模特兒 扇形車庫走秀慶百年

    慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，今天由100位老、中、青、少四代模特兒在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀，令人驚艷。（記者湯世名攝）

    慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，今天由100位老、中、青、少四代模特兒在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀，令人驚艷。（記者湯世名攝）

    2022/07/30 14:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，今天上演「時尚與古典撞擊」的時裝走秀，先由和扇庫同樣滿百歲的人瑞林文漢進場，接著由著白色西裝、頭戴著小火車頭帽子的彰化市長林世賢牽著小模特兒走開場秀，一開場就成為焦點；隨後由100位老、中、青、少4代模特兒，分成5組進行一場百年來首見，在國定古蹟扇形車庫木棧道上演曼妙美絕的走秀，令人驚艷。

    除了百歲人瑞見證、百位模特兒時裝秀為百歲扇庫增添風采之外，今天現場還邀請到曾是「台鐵火車頭國王」的DT668司機員、現年84歲的劉坤壽，回憶他22年司機員的歲月說，DT668重達127.5公噸，是噸位最重的老火車頭，因此有「國王」之稱。

    今天時裝走秀，由百位年齡層老、中、青、少4代的模特兒，分成「彰化特色」、「時尚休閒風（休閒運動風）」、「英式淑女風」、「銀髮風情」與「創意」等5組，依序在扇庫內的木棧道上款款漫步。

    走秀的模特兒成員，除了有專業模特兒，另包括名媛貴婦及建國科技大學的美容系學生，雖然不少人並非專業出身，但由於事先都經過曾是名模林志玲的老師丁秀毓指導，在走秀時個個自信且落落大方地展現出不同的風情，曼妙的演出搏得現場民眾熱烈掌聲。

    扇庫時裝秀重頭戲後，明天還有一連串精彩活動，包括在「鐵路宿舍村鐵道廣場」有兩齣兒童劇可欣賞；下午1點至3點有魔術、馬戲雜耍、小丑氣球、夢幻泡泡秀等表演；下午3點至3點半安排YOYO家族的姐姐們帶領小朋友跳動唱；下午3點半至5點則有藝人演唱。

    另在「戶羽機關車園區及小公園」，從上午10點至下午5點，有小火車、粉紅海盜船及F1旋轉賽車可以搭乘（持今年7月份發票1張即可兌換1張搭乘券）。此外，晚上6點至10點在彰化火車站，每半小時播放一場「3D光影秀」；而在火車站後方的扇步道光廊，則持續「亮」到9月3日晚間10點。

    著白色西裝、頭戴著小火車頭帽子的彰化市長林世賢，牽著小模特兒在扇形車庫木棧道走開場秀，成為焦點。（記者湯世名攝）

    著白色西裝、頭戴著小火車頭帽子的彰化市長林世賢，牽著小模特兒在扇形車庫木棧道走開場秀，成為焦點。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢頭戴上有火車頭的帽子現身。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢頭戴上有火車頭的帽子現身。（記者湯世名攝）

    慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，今天在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

    慶祝國定古蹟扇形車庫100歲生日舉辦的「扇庫盛典慶百年」系列活動，今天在扇庫木棧道上演曼妙美絕的走秀。（記者湯世名攝）

    84歲的劉坤壽（右）曾是「台鐵火車頭國王」的DT668司機員，現場回憶他22年司機員的歲月。（記者湯世名攝）

    84歲的劉坤壽（右）曾是「台鐵火車頭國王」的DT668司機員，現場回憶他22年司機員的歲月。（記者湯世名攝）

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