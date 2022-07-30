歷史不能被遺忘！ 苗栗、彰化今祭拜抗日英雄吳湯興及死難義士

今年是1895乙未年戰役滿127週年，八卦山上乙未保台和平紀念公園內乙未紀念碑，供奉抗日烈士牌位。（記者張聰秋攝）

2022/07/30 15:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年是1895乙未年戰役127週年，為紀念抗日英雄吳湯興的愛國情操，當年在八卦山與日軍決戰，最終壯烈犧牲，吳湯興的故鄉苗栗縣銅鑼鄉鄉長謝昌年派銅鑼鄉「1895乙未文化生活館」主任委員賴世若等人，今到八卦山上的乙未保台和平紀念公園內乙未紀念碑，祭拜吳湯興及死難義士，祭祀場面莊嚴隆重。

牌位前供桌擺滿豐盛的祭祀品，草仔粿、客家麻糬、銅鑼肚臍餅，還有象徵求平安和吉利的蘋果、橘子等水果，總統府資政姚嘉文、關懷文教基金會董事長周清玉、彰化縣文化局副局長吳文昇等人都到場祭拜，他們對著牌位持香祭拜，或雙手合掌彎腰鞠躬致意。

周清玉說，這群抗日英雄當年一路從苗栗打到彰化，最後戰死彰化，銅鑼是講客家話的本營、彰化講台語，過去大家以為兩個不同縣市沒有交集，其實都是同樣為了地方和家鄉一起努力抗敵，悲壯的戰爭史實應讓大家銘記在心，歷史不能被遺忘。

回顧1895年台灣抗戰歷史，苗栗縣人吳湯興投筆從戎，組成客家義民軍，他的妻子黃賢妹則與全村女眷共同染衣耕作，作為他的後盾，最後吳湯興所率的義勇軍，從故鄉一路南下奮勇對抗日軍，最終於八卦山與日軍決戰，不幸身亡，彰化城於1895年8月28日淪陷，黃賢妹投井殉夫。

悲壯的戰爭史實，苗栗縣和彰化縣都透過興建1895乙未文化生活館或1895八卦山抗日保台史蹟館，留下歷史以緬懷義士，館內提供甲午戰爭和乙未戰爭的相關歷史和戰役資訊，更在吳湯興戰死日當月，到八卦山紀念碑前，祭拜吳湯興和死難義士，行動緬懷古人的犧牲才有今日的台灣。

牌位前供桌擺滿豐盛的祭祀品，草仔粿、客家麻糬、銅鑼肚臍餅，還有象徵求平安和吉利的蘋果、橘子等水果。（記者張聰秋攝）

抗日英雄吳湯興的故鄉苗栗縣銅鑼鄉，特產肚臍餅，上供桌祭拜吳湯興及死難烈士。（記者張聰秋攝）

草仔粿、客家麻糬、銅鑼肚臍餅都是祭祀抗日英雄吳湯興的供品之一。（記者張聰秋攝）

總統府資政姚嘉文（右3）、關懷文教基金會董事長周清玉（右4）、彰化縣文化局副局長吳文昇（左4）等人都到場祭拜，他們對著牌位持香祭拜，或雙手合掌彎腰鞠躬致意。（記者張聰秋攝）

今年是1895乙未年戰役127週年，為紀念抗日英雄吳湯興的愛國情操，彰化縣和苗栗縣今共同到八卦山上的乙未保台和平紀念公園內乙未紀念碑，祭拜吳湯興及死難義士，祭祀場面莊嚴隆重。 （記者張聰秋攝）

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