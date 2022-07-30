歷史不能被遺忘！ 苗栗、彰化今祭拜抗日英雄吳湯興及死難義士
2022/07/30 15:20
〔記者張聰秋／彰化報導〕今年是1895乙未年戰役127週年，為紀念抗日英雄吳湯興的愛國情操，當年在八卦山與日軍決戰，最終壯烈犧牲，吳湯興的故鄉苗栗縣銅鑼鄉鄉長謝昌年派銅鑼鄉「1895乙未文化生活館」主任委員賴世若等人，今到八卦山上的乙未保台和平紀念公園內乙未紀念碑，祭拜吳湯興及死難義士，祭祀場面莊嚴隆重。
牌位前供桌擺滿豐盛的祭祀品，草仔粿、客家麻糬、銅鑼肚臍餅，還有象徵求平安和吉利的蘋果、橘子等水果，總統府資政姚嘉文、關懷文教基金會董事長周清玉、彰化縣文化局副局長吳文昇等人都到場祭拜，他們對著牌位持香祭拜，或雙手合掌彎腰鞠躬致意。
周清玉說，這群抗日英雄當年一路從苗栗打到彰化，最後戰死彰化，銅鑼是講客家話的本營、彰化講台語，過去大家以為兩個不同縣市沒有交集，其實都是同樣為了地方和家鄉一起努力抗敵，悲壯的戰爭史實應讓大家銘記在心，歷史不能被遺忘。
回顧1895年台灣抗戰歷史，苗栗縣人吳湯興投筆從戎，組成客家義民軍，他的妻子黃賢妹則與全村女眷共同染衣耕作，作為他的後盾，最後吳湯興所率的義勇軍，從故鄉一路南下奮勇對抗日軍，最終於八卦山與日軍決戰，不幸身亡，彰化城於1895年8月28日淪陷，黃賢妹投井殉夫。
悲壯的戰爭史實，苗栗縣和彰化縣都透過興建1895乙未文化生活館或1895八卦山抗日保台史蹟館，留下歷史以緬懷義士，館內提供甲午戰爭和乙未戰爭的相關歷史和戰役資訊，更在吳湯興戰死日當月，到八卦山紀念碑前，祭拜吳湯興和死難義士，行動緬懷古人的犧牲才有今日的台灣。