杏壇大風吹！新學期彰化縣35校國中小校長換人

彰化縣府今在彰化市民生國小舉辦校長交接典禮，縣長王惠美主持，教育處長王智弘擔任監誓人，主計處長蕭秀瑛擔任監交人，場面隆重熱鬧。（縣府提供）

2022/07/29 22:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕8月1日起111年新學年度開始，新學期新氣象，彰化縣35所國中、國小校長換人做，調任、新任都有，4年任期由2022年8月1日起至2026年7月31日。

縣府今在彰化市民生國小舉辦校長交接典禮，縣長王惠美主持，教育處長王智弘擔任監誓人，主計處長蕭秀瑛擔任監交人，場面隆重熱鬧。

縣長王惠美說，縣府秉持公平、公正、公開的原則，為各學校遴選出最適任的校長，無論是新任、調任或留任的校長，在教育上貢獻與付出，均獲得家長、教師的肯定及支持。

新學期校長遴選，國中9位校長留任、國小30位校長留任，其他調任或新任。

國中方面：二水國中陳靜宜校長調任社頭國中、社頭國中周昌憲校長調任田尾國中，田尾國中林正源校長調任秀水國中、花壇國中黃柏創校長調任線西國中、線西國中許毅貞校長調任鹿鳴國中。

花壇國中由候用校長凃明秀接任、二水國中由候用校長吳建中接任、民權國中小由候用校長葉方琦接任。

國小方面：土庫國小謝秀華校長調任鹿東國小、南港國小陳鴻杉校長調任新水國小、民權國中小林雅慧校長調任東興國小、水尾國小林素鳳校長調任三潭國小、溪湖國小郭書源校長調任朝興國小、朝興國小蕭健治校長調任培英國小、培英國小施舜馨校長調任新港國小、新港國小陳曉琪校長調任和美國小、育新國小梁瑞祺校長調任大興國小、大興國小顧淑芬校長調任湖西國小、湖西國小吳耀騰校長調任靜修國小、新民國小楊巽斐校長調任南州國小、南州國小林茂興校長調任成功國小、成功國小陳靜婷校長調任萬來國小、萬來國小陳彥龍校長調任田頭國小、好修國小熊黛綾校長調任伸仁國小、伸仁國小陳錦廣校長調任東芳國小、東芳國小鄭玟玟校長調任村東國小、村東國小陳宇杉校長調任文昌國小。

海埔國小由候用校長王明雅接任、土庫國小由候用校長王聖賢接任、南港國小由候用校長陳妙花接任、溪湖國小由候用校長吳建賢接任、水尾國小由候用校長黃姿綺接任、育新國小由候用校長林媛萍接任、新民國小由候用校長黃懷萱接任、好修國小由候用校長趙千慧接任。

8月1日新學期開始，彰化縣今在民生國小舉辦國中小校長交接典禮，場面熱鬧。（縣府提供）

縣長王惠美（中）肯定新任、調任或留任的國中小校長，在教育上貢獻與付出，均獲得家長、教師的肯定及支持。 （縣府提供）

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