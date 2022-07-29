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    代表會主席拿「道具槍」嚇唬人 引發KTV兩派人馬大亂鬥

    蔣憲忠拿「道具槍」嚇唬人，引發KTV兩派人馬大亂鬥，他也被法院裁定50萬元交保。（記者劉曉欣攝）

    蔣憲忠拿「道具槍」嚇唬人，引發KTV兩派人馬大亂鬥，他也被法院裁定50萬元交保。（記者劉曉欣攝）

    2022/07/29 18:47

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠因捲入一起KTV鬥毆案，今被檢方依涉犯刑法妨害秩序、強制及恐嚇等罪，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院裁定50萬元交保。

    該案的關鍵是一把「道具槍」，案發時槍聲大作，現場兩派人馬，「聞槍聲」展開「人肉」大火拚，共有3人送醫，全都是皮肉傷，沒有槍傷。

    檢警事後追查，發現當天蔣憲忠就是「開槍人」，當天其中一派就是由他帶去，他身為主謀卻矢口否認涉案，且這把槍竟由其送醫的同夥交出，蔣撇得一乾二淨，已到案的同夥均極力迴護他，更令檢警起疑和慎重，於是28日對蔣的住沒和案件相關地點展開搜索，查獲蔣開槍的關鍵證物。

    這起發生於秀水鄉一間有女陪侍的KTV鬥毆事件，都因蔣開了「道具槍」才引發後續兩派人馬的翻桌大亂鬥，事實上該槍枝沒有殺傷力，拿出來完全是嚇唬人，但被害人嚇到四處躲避，蔣已觸犯妨害秩序、強制及恐嚇等罪。

    蔣憲忠到案後對案情仍避重就輕，否認自己是主謀，也否認教唆他人犯罪，檢方認為蔣憲忠涉嫌刑法妨害秩序、強制及恐嚇等罪嫌重大，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，彰化地院裁定50萬元交保。

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