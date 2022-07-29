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    首頁　>　彰化縣

    中央補助7625萬 和美道周路、彰美路可望不再淹水

    彰化縣長王惠美（左2）等人今天會勘和美鎮相關排水系統。（記者湯世名攝）

    彰化縣長王惠美（左2）等人今天會勘和美鎮相關排水系統。（記者湯世名攝）

    2022/07/29 17:11

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮道周路、彰美路6段、德美路周邊排水不良，遇大雨常發生淹水，經營建署前瞻計畫挹注7625萬元，籌辦L幹線雨水下水道第1期工程，縣長王惠美今天前往勘查時指出，工程範圍包含彰美路6段、道周路、和線路、平原路等，後續將再爭取第2期德美路附近地下排水，她並指示務必妥善規劃設計，注意工程品質也要降低工程期間對居民造成的不便，讓雨水下水道能發揮最大效益，早日改善淹水情形。

    王惠美指出，近年在和美地區排水改善工程挹注有3億4290萬元，這次向中央爭取經費改善，希望藉由和美鎮L幹線雨水下水道新建工程，解決和美鎮市區多年來遇雨則淹水的問題，在下水道工程施工期間還没完成前，縣府水資處也提出短期配套措施，先改善和潭路側溝，希望能夠逐步解決和美地區淹水之苦，另外，目前規劃第1期施工期間約450天，恐會影響到市區交通順暢，也請用路人多包涵。

    水資處則表示，和美市區早期部分下水道渠段未依規劃路線施作，且轄內排水路多與農田灌排水路交互影響，造成街道排水功能不佳。尤其德美公園附近德美路、彰美路6段、道周路一帶，受和美排水支線影響，遇大雨、颱風來襲，局部區域經常發生積淹水情形。

    水資處說，和美鎮L幹線雨水下水道新建工程第1期工程範圍包含彰美路6段、道周路、和線路、平原路等排水箱涵，建設長度約為715公尺，總工程經費約7625萬元，完工後可先行減緩和美排水支線下游迴水問題。未來規劃第2期工程為上游德美路、和厝路1段雨水箱涵，長度約900公尺。

    和美鎮部分道路周邊排水不良，遇大雨常淹水，獲中央挹注7625萬元籌辦L幹線雨水下水道第1期工程改善淹水。 （記者湯世名攝）

    和美鎮部分道路周邊排水不良，遇大雨常淹水，獲中央挹注7625萬元籌辦L幹線雨水下水道第1期工程改善淹水。 （記者湯世名攝）

    彰化縣長王惠美（左3）、縣議員賴清美（左1）等多位民代今天會勘和美鎮相關排水系統。（記者湯世名攝）

    彰化縣長王惠美（左3）、縣議員賴清美（左1）等多位民代今天會勘和美鎮相關排水系統。（記者湯世名攝）

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