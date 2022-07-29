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    比「招你來」更忌諱！中元普渡這2種水果別踩雷

    芭樂果肉帶籽，可連同籽一起吃，入胃後籽消化不了會原貌排出，民俗專家說，芭樂不能拿來普渡陰間好兄弟，象徵不「淨」又不「敬」。（記者張聰秋攝）

    芭樂果肉帶籽，可連同籽一起吃，入胃後籽消化不了會原貌排出，民俗專家說，芭樂不能拿來普渡陰間好兄弟，象徵不「淨」又不「敬」。（記者張聰秋攝）

    2022/07/29 15:20

    〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆7月15日中元節，普渡陰間好兄弟、好姊妹，豐盛的貢品裡總少不了水果，多數人知道諧音「招你來」之意的香蕉（莖招）、李子（你仔）、鳳梨（旺來）不適合拜好兄弟，其實，民俗專家指出，最忌諱的還有2種台灣水果，俗稱「芭樂」的番石榴，以及俗稱「黑柿仔」大顆、綠番茄，都是對好兄弟很不「淨」又不「敬」的貢品，絕對不能拿來拜。

    民俗專家廖大乙說，中元節是祭祀孤魂野鬼的大節日，民眾會準備豐盛菜餚祭無主孤魂，早年農業社會，雞、鴨、魚肉等熟食，還有五穀雜糧等都是主貢品之一，現今工商時代，求方便好採買，水果到處都有，夏天又豐收，營養好吃的香蕉、李子、旺來更是盛產季，一旦不懂得避開習俗禁忌，就很容易把「招你來」的水果一起拿來祭拜好兄弟。

    廖大乙表示，拜好兄弟要讓陰間孤魂吃飽，不是要招好兄弟來，所以「招你來」絕對要避開，而果肉帶籽且進胃後籽不能消被消化，原貌排泄出來的水果絕對要避開，芭樂和綠番茄就是之2。

    同樣有籽的水果很多，何獨芭樂和綠番茄不宜？廖大乙解釋說，釋迦、西瓜或是荔枝，果肉帶籽，籽大顆不會連同果肉一起下肚，「只吃果肉不吃籽」的水果就適合普渡好兄弟，但是，番茄和芭樂，果肉連同籽一起吃進嘴巴，籽入胃後會原貌排泄出來，古代沒有化糞池，髒髒的排泄物見光後，還有籽的原貌就表示污穢、不乾淨，對好兄弟就是不「淨」又不「敬」，習俗百年流傳至今不變。

    台語「有來有分、無來無分、不可亂亂分」廖大乙以民間諺語形容說，陰間好兄弟農曆7月成群出關放暑假，不可能一次拜拜的貢品同時滿足所有的好兄弟，自古流傳「來者才有分」成串的龍眼，意味「招成群結隊」的好兄弟相招來，同樣不宜當成普渡貢品。

    水果「禁品」不要踩雷，什麼才適合？廖大乙建議，青菜類的韭菜象徵長長久久，還有空心菜取其形狀，意味可當好兄弟扛東西的扁擔，這類青菜就能直接上供桌拜拜好兄弟。

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