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    首頁　>　彰化縣

    沉冤待雪！彰化酒店妹殺包養男案 一家4人再延押2個月

    酒店妹林姝妤（左3）、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守（右1），一家四人參與殺人棄屍計畫。（民眾提供）

    酒店妹林姝妤（左3）、父親林益全（右2）、母親林劉秀珍（左1）及弟弟林韋守（右1），一家四人參與殺人棄屍計畫。（民眾提供）

    2022/07/28 21:36

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣去年10月底在東螺溪發生一起水流屍命案，23歲的酒店女林姝妤，涉嫌夥同父母與弟弟一起殺害包養她的張姓男友，還擬定殺人計畫與一起棄屍，該案11月爆發後，4人立即遭到收押，今年3月檢方將4人依強盜殺人等罪嫌起訴，法院裁定先續押3個月及延押至7月底，不過該殺人計畫多處疑點重重，昨日又再裁定林女等4人再延長羈押2個月。

    裁定內容指出，林姝妤（30歲）及林女父親林益全（50歲）、母親林劉秀珍（49歲）、弟弟林韋守（24歲）因殺人等案件，林女與3名家人均否認有強盜殺人犯意，被認定犯罪嫌疑重大，且有非予羈押，即難進行審判情況，有羈押之必要，裁定於3月1日執行羈押3個月，6月1日，法院再裁定林女等4人延長羈押2個月。

    昨日法官再開延長羈押庭，仍認為4人犯嫌重大，鑑於案件仍在審理，且前項羈押理由依然存在，有繼續羈押必要，因此庭訊後再裁定被告4人均自8月1日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

    這起全家總動員謀財害命案件，在台相當罕見，也猶如日本大牟田殺人事件翻版，彰化院檢都相當重視，根據檢方偵查結果，林姝妤與大21歲的張男交往，後來得知其金融帳戶有大量存款，遂萌生殺害張男盜領存款想法，結果獲得全家一致同意，並謀議如何用安眠藥將張男迷昏勒斃，然後再載至東螺溪棄屍等，甚至計畫殺人路線跟在屍體上綁上40公斤大石塊等，避免浮出水面。

    但法網恢恢，林家殺人計畫萬萬沒料到東螺溪因不肖業者亂倒事業廢棄物於河中，導致河床升高，平時超過2公尺的水深只剩不到1.5公尺，進而使張男屍體提前曝光，並順利採集指紋，進而找到關鍵身分進行追查。檢方偵查認為，林女等人已違反強盜殺人、遺棄屍體等罪嫌，惡性均屬重大，建請法官從重量刑。

    酒店女林姝妤覬覦張男存款，準備縝密殺人計畫，還買潛水衣到河中棄屍，手段冷血連承辦檢方都驚呼「有夠狠」。（民眾提供）

    酒店女林姝妤覬覦張男存款，準備縝密殺人計畫，還買潛水衣到河中棄屍，手段冷血連承辦檢方都驚呼「有夠狠」。（民眾提供）

    搜救隊員發現張男屍體綑綁40公斤的空心磚。（民眾提供）

    搜救隊員發現張男屍體綑綁40公斤的空心磚。（民眾提供）

    彰化警方偵破林女全家殺人案，並起出盜款470萬元。（警方提供）

    彰化警方偵破林女全家殺人案，並起出盜款470萬元。（警方提供）

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