妙齡女赴男友約竟走上黃泉路 彰化摩鐵雙屍命案解剖報告出爐

一對婚外情情侶相約彰化某汽車旅館，未料發生同赴黃泉路遺憾。（資料照）

2022/07/28 17:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市6月底發生一起摩鐵雙屍命案，23歲廖姓女子臉部、頸部有壓痕，疑似遭悶死，28歲已婚蘇姓男子則是頭部中彈，調查起初認定是雙方為情相約自殺，檢方解剖報告出爐，廖女死因是頸部遭外力介入窒息致死，認定他殺，將蘇男依非法持有槍砲彈藥、殺人致死罪嫌偵辦，但他也死亡，將以不起訴作處分。

該案緣由，蘇男疑婚外情廖女，兩人發展情侶關係，廖女一度懷孕但流產，上月21日，兩人從台中南下員林一間汽車旅館入住，25日凌晨兩人發生爭吵，隔日遲遲未辦理退房，待房務人員開門，才發現兩人陳屍床上。

檢警到場採證發現，蘇男右手持一改造槍械，頭部有中彈痕跡，女方則窒息死亡，但臉部蓋有毛巾，頸部也疑似有勒痕，不排除蘇男先將廖女悶死，再舉槍輕生，不過也從廖女包包發現攜有安眠藥物等，是否相約服藥自殺或加工自殺成為檢方偵辦重點。

「死因是遭外力介入」，彰化地檢署今公布解剖報告，女方體內無藥物反應，頸部有明顯掐痕，是遭他人受力致窒息死亡，檢方判定廖女死因就是他殺。

據了解，廖女包包雖發現安眠藥物，但生前未從手機透露尋死訊息，現場也未發現遺書，倒是從蘇男手機（廖女申辦）發現，案發前有多則「快速死亡」、「怎麼死比較痛快」、「如何平靜死法」等訊息。

廖女家屬表示，知道兩人交往，廖女1個多月前流產，身上帶著懷孕超音波照片；蘇男家屬表示，蘇男育有2子，案發前曾對家人說，欠很多錢，要出門解決糾紛等語，未料發生憾事。

檢方表示，蘇男與廖女死因有密切關係，他被依非法持有槍砲彈藥、殺人致死罪嫌偵辦，但他也自戕身亡，將以不起訴作處分，至於槍枝來源仍在追查中。

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