釐清寺廟土地有解了！彰縣870家廟2年內更名或限制登記

彰化縣政府今辦記者會說明今年立法院3讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，保障寺廟財產，藉由望1次行政作為，解決宗教團體管理人異動更名而產生的稅賦。（記者張聰秋攝）

2022/07/28 15:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前合法登記廟宇家數870家，今年立法院3讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，並在今年6月8日發佈實施，規定施行後2年之內，宗教團體可依法提出申請，藉由囑託不動產更名或限制登記之行政作為，保全寺廟財產不會淪為私有遭變賣，還得拆廟還地，更能藉由更名或限制登記減免贈與稅和買賣交易稅產生土地增值稅等稅賦問題。

民政處長賴致富表示，全縣合法登記寺廟目前有多少家數存在產權不清的問題，土地沒登記在封廟名下而是主委或是委員甚至信徒捐贈，或像登記在「林默娘」等神明會名下，這種情況究竟有多少家數目前無法統計，還是要由寺廟自己提出申請，不過，就地方反映和訪查，寺廟土地產權不清的情況為數不少。

賴致富舉例好比說，土地為上一輩無償提供或捐贈，捐贈人往生後下一代繼承者想要回土地，或是土地登記為私人，土地被所有人變賣，買方同時主張交易前不知道土地上有寺廟建築物，此時，寺廟恐面臨拆廟還地的命運，諸如此情況在各地都曾發生，加上，過去宗教團體購置或受贈的不動產，不能登記在宗教團體名下，要以自然人名義登記，年代久了，難免發生繼承人與宗教團體產權歸屬糾紛。

今年6月8日上路「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」規定實施2年內，寺廟提出證明，足以佐證當年捐贈或買賣交易記錄，就能進行寺廟土地更名（合法建地）或限制登記（農牧用地），限制登記10年內不可買賣，藉此保障寺廟財產，也能透過更名程序減免土地增值稅、贈與稅、契稅等額外稅賦。

賴致富強調，此暫行條例目的就是希望一次解決宗教團體管理人異動更名而產生的稅賦。

3場座談會於8月15日、16日下午1點30分至5點在彰化縣原住民生活館2樓會議室，22日下午1點30分至5點在員林市公所3樓禮堂舉行，8月5日截止報名，歡迎宗教團體相關人士和民眾報名參加。

彰化縣政府民政處長賴致富表示，因過去法令規定和當年時空背景，很多寺廟都存在產權不清的問題，土地沒登記在封廟名下而是主委或是委員甚至信徒捐贈，或像登記在「林默娘」等神明會名下，這種情況究竟有多少家數目前無法統計，還是要由寺廟自己提出申請。（記者張聰秋攝）

3場座談會於8月15日、16日下午1點30分至5點在彰化縣原住民生活館2樓會議室，22日下午1點30分至5點在員林市公所3樓禮堂舉行，8月5日截止報名，歡迎宗教團體相關人士和民眾報名參加。（記者張聰秋攝）

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