震撼！彰化藍營「跳船」連環爆 現任縣議員蕭如意宣布退黨

做過代表、代表會主席、鄉長的現任國民黨籍彰化縣議員蕭如意，宣布退黨，圖為他擔任本屆也是他首任縣議員的就職情境。（資料照，記者張聰秋攝）

2022/07/28 13:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨「跳船」連環爆！繼前縣議員、前議會機要張東正昨（27日）宣布退黨，今天又有1名現任國民黨籍縣議員宣布退黨，他是做過2任社頭鄉長後本屆轉戰縣議員的蕭如意，他認為自己不歸屬於地方大老的派系門下，不滿無預警被撤下國民黨社頭區黨部主委，今宣布退出國民黨，藍營基層擔心骨牌效應恐爆不停。

做過代表會主席、鄉長、縣議員的蕭如意，今年5合1大選，他原規劃回鍋參選鄉長，卻因地方派系的關係，社頭農會總幹事蕭浚二表態參選，也參加今年5、6月黨內初選登記，當時，蕭如意就說不參加黨內初選，「因為選了也不會上」，他要以無黨籍身分參選到底。

言猶在耳，今天蕭如意繼張東正之後，透過議會公關室發表退黨聲明，聲明稿表明，過去幾十年來，都是在政黨推薦下參選，那時國民黨跟民眾還是站在一起，他在國民黨最艱困的時候，扛下國民黨社頭區黨部主委，今年選舉，他也提早部署相關規劃，卻在新的縣主委（指蕭景田）上任後，無預警遭到解職，至今未被告知緣由。

蕭如意自詡有能力是在社頭扛得起鋤頭的「老園丁」，長期都跟民眾站在一起，「相信自己絕對有能力在社頭耕出一片良田。」

對此，被指涉「地方派系大老」的縣黨部主委蕭景田受訪表示遺憾，強調會慰留，但反駁拔官或撤換之說，蕭景田表示，蕭如意是老黨員，對黨的付出「點滴在心頭」區黨部主委2任1屆，得連任1屆，最多4年，縣內區主委很多人的任期都超過時間，蕭如意做了10多年，這次與各地服務社理事長一起調整，他的孩子蕭延青擔任服務社理事長，也在這次改選中換人做，黨部大家一視同仁，非針對個人，是改選並非撤換更沒有無預警拔官。

蕭景田表示，初選就是公開公正，如果硬指「我的人」那就不用辦初選了，更不用溝通協調，「我指定就好了」，但主委有那麼大的權力嗎？只是黨規範政策的執行者而已，無法指定特定人選。

蕭景田指出，國民黨禁得起考驗，從村里長、鄉鎮市民代表、縣議員還有縣長，那麼多民代和地方首長，這不是跟民眾站在一起，什麼才叫做跟民眾站在一起，政黨政治以民意為依歸，民進黨提名人選會考量勝選人選，國民黨也是一樣，他不同意國民黨沒跟民眾站在一起的論調，如果沒有與民眾站在一起，哪來那麼多的席次，不符合邏

輯。

蕭景田強調，選舉不是誰說了算，最終交給民眾檢視，縣黨部尊重黨員退黨的權利，基於過去盡心盡力為黨做事的情感和私誼，「我都希望他能留在黨內。」

國民黨彰化縣議員蕭如意退黨全文。（蕭如意提供）

彰化縣黨部主委蕭景田反駁拔官或撤換區黨部主任之說，強調，黨同步啟動改選機制，沒有針對個人，他自己的孩子在改選中服務社理事長的位置也換人做。（資料照，記者張聰秋攝）

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