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    首頁　>　彰化縣

    樹齡110年彰化竹塘老榕樹 結合鐵道化成國中生創作赴日本比賽

    竹塘國中以「九龍大榕公」為主題創作鐵道模型。（照片由竹塘國中提供）

    竹塘國中以「九龍大榕公」為主題創作鐵道模型。（照片由竹塘國中提供）

    2022/07/28 11:29

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕你知道全台最大的「榕樹公園」在哪裡嗎？答案是彰化縣竹塘鄉的「九龍大榕公」，它位於濁水溪堤防下河床，樹齡有110年，樹高6.5公尺，樹冠面積超過2500平方公尺，且還在不斷增長中，彰化縣竹塘國中為了讓更多人知道這處景點，今年他們參加日本高中鐵道模型大賽，特別以「九龍大榕公」為主題，歷經近半年的製作，作品全數完成，今天寄往日本東京比賽。

    竹塘國中前年以「王功漁港」為主題參加比賽，在上百件作品中脫穎而出，獲得第24名的佳績，去年因疫情停賽，今年學生廖啟丞、莊鎰謙、廖怡瑄、吳羽晴、洪雋淩、邱于庭組成團隊，挑戰自己家鄉的景點。

    校長黃仲平是名業餘鐵道迷，他表示，竹塘大榕公製作難度特別高，如何表現榕樹氣根盤根錯節，週邊金黃色的稻田正在收割以及三合院前的曬穀場，這些都沒有現成的模型，學生們必須現地觀察，丈量尺寸，再考究用何種材質替代。

    隊員廖啟丞表示，感覺很酷，創作稻田時，用油漆刷表現稻子，再用黃色的壓克力漆刷上黃色的稻穗，看起來很逼真。廖怡瑄、吳羽晴則是運用枯樹皮、鐵絲創作大樹公的樹身，再用棉花染色、噴膠，撒上樹粉，表現大榕公，榕樹氣根則用鐵絲呈現。

    黃仲平表示，該校3年前成立「火車模型社團」，指導學生創作鐵道模型，由於鐵道模型的製作，是結合科技、語文、生活，甚至涵蓋藝術領域，具有STEAM精神的跨領域課程。像是學生要創作時運用了塑膠網、鐵絲、生活用品等進行DIY；要送到日本參賽，學生還要運用所學的資訊能力製作網頁，更要用英文介紹自己的作品，過程中學到的是真正帶得走的能力。

    現地與模型比較。（竹塘國中提供）

    現地與模型比較。（竹塘國中提供）

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