轉運大好機會！民俗專家：鬼月拜「這裡」

民俗專家廖大乙建議民眾，農曆7月也是民眾想翻轉下半年運勢的機會，這個月可以到各地供奉無子祠的萬應公、萬應婆廟拜拜求助一臂之力。（記者張聰秋攝）

2022/07/28 11:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天就是農曆7月，也就是民間俗稱「鬼月」陰間好兄弟，陽間普渡拜拜，祈求平安，而民俗專家說，今年上半年，民眾自認諸事不順，運氣很背的人，這個月正是轉運的大好機會來了，可到各地萬應公廟拜拜、求運求財，但許願後一定要還願，不能「船過水無痕」否則就是自找罪受。

民俗專家廖大乙指出，今晚11時子時，寺廟「中門」會關，陰間好兄弟、好姊妹開始放暑假1個月，期間寺廟不會燃放鞭炮、不擊鼓敲鑼，避免打擾好兄弟、好姊妹，這是陽間民眾敬畏陰間孤魂野鬼的習俗，同時在鬼門開的日子，拜拜款待好兄弟、好姊妹來到陽間享受祭祀的貢品。

習俗上，7月廟門沒開，哪裡可讓民眾求財求運？廖大乙說，民眾如果覺得今年上半年運途不順遂、正財偏財都弱，也就是感覺做事不如意，希望下半年有所轉機，可以在農曆7月的每天下午1點到晚上11點，到各地無子祠的萬應公或萬應婆廟，帶著餅乾、糖果等貢品當是拜訪的伴手禮，不可以空手前往，到了廟裡再向書寫著「萬善同歸」牌位的萬應公，誠心下跪祈求萬應公、萬應婆助自己改運壞的走好的來，求助一臂之力。

求了之後還要做什麼事嗎？廖大乙提醒民眾，「許願要自己能力所及且有許就要還，不能就此忘了還」他建議民眾，事後親自帶著3牲酒禮，雞肉、豬肉、魚肉加上1瓶米酒，這些食物生鮮超市或自助餐店都買得到，以此答謝萬應公、萬應婆幫忙，忘了還願就是自找罪受，萬萬不可。

一般的萬應公廟沒有廟門，也就是民間說的「小廟」，民俗專家建議民眾，如果自覺上半年很努力但還是諸事不順，可以在農曆7月到萬應公廟誠心下詭求轉運求發財，但求了一定要還願，願望要自己能力做得到的範圍內。（記者張聰秋攝）

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