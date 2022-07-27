不讓「田中馬」專美於前！「竹塘馬」要讓人愛上竹塘米

「竹塘馬」邀請跆拳道好手朱木炎來當代言人。（記者劉曉欣攝）

2022/07/27 23:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「竹塘馬」來了，要跟「田中馬」比高下！彰化縣竹塘鄉農會今年將舉辦「就愛竹塘米環鄉馬拉松」，讓參賽者可以親眼見證「稻米模範生」竹塘米的田間風光，擔任「竹塘馬」代言人朱木炎就說，他從小就愛吃竹塘米，也會帶爸媽返鄉參加「竹塘馬」。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，「竹塘馬」本來是去年要舉辦，同時慶祝竹塘農會100年，但受到疫情影響，延到今年舉辦，就成為竹塘鄉農會邁入第101年最有元氣的祝福，這也是竹塘鄉首次辦理馬拉松，分成半馬組、健跑組9.6公里以及休閒健走組4.8公里，半馬組將可一口氣看盡竹塘鄉所有村莊風光。

詹光信強調，竹塘人最引以為傲的就是竹塘米，農田灌鈣來自濁水溪，竹塘米2014年曾拿下全國冠軍米，幾乎年年都得獎，因此，「竹塘馬」不只有稻浪可以看到飽，沿途的補給站更是米食吃到飽，報名活動就可以拿到竹塘米，只要吃一口，就知道竹塘米的好在那裡！

「竹塘馬」邀請跆拳道好手朱木炎代言，朱木炎說，他的父親是竹塘人，從小最愛的就是吃竹塘米，來自家鄉的米就是安心，就是好吃，他會帶爸媽返鄉一起參加「竹塘馬」。

彰化縣長王惠美表示，竹塘米是比賽的常勝軍，也是品質的保證，希望透過「竹塘馬」讓更多人認識「竹塘米」的好，一吃就會知道得獎的米就是不一樣。

彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信（圖中）表示，希望透過「竹塘馬」讓更多人認識優質的「竹塘米」。（記者劉曉欣攝）

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