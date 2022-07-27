鹿港最新打卡景點「超大餅模」藏玄機 「雙喜花窗」令人驚豔

鹿港甜點美女鄭學儀運用傳統喜餅的餅模靈感，來改造老屋鐵窗，超大餅模加入雙喜花窗，成為最新打卡景點。（記者劉曉欣攝）

2022/07/27 20:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網美必拍的鹿港小鎮最新景點「超大餅模」，原來內有玄機！鹿港甜點美女鄭學儀表示，她用木雕的「超大餅模」，來取代原有常見的鐵窗，並用傳統龍鳳喜餅專用的餅模樣式，加入「雙喜花窗」，而從屋內打開窗，就是貨真價實的「喜出望外」！

鄭學儀說，這個「超大餅模雙喜花窗」的靈感，來自於她要改造老屋為甜點鋪，因為老屋與鹿港知名景點「意樓」相鄰，因此，她特別打掉靠近巷弄的牆面，以磚牆營造歷史韻味；她也拆下傳統鐵窗，想要融入鹿港元素來重新設計。

正當鄭學儀苦思不已，她突然想到她出身鹿港糕餅世家，阿祖做粿、阿公做餅、爸爸做肉包，從小家中就是看著各式各樣的餅模長大，雖然她後來醉心西式甜點，但還是曾拿著傳統喜餅的餅模嘗試作出提拉米蘇，她決定用超大餅模向所有糕餅職人致敬，也代表她身為糕餅女兒的一脈相承。

鄭學儀表示，因為她的甜點屋鄰近鹿港「意樓」，她決定她設計的「超大餅模雙喜花窗」也應該要走復古風，超大餅模採用柚木與黃花梨木，由木雕師傅手工雕刻，約是傳統龍鳳喜餅餅模的40倍大，再加入「雙喜花窗」來畫龍點睛，如果從屋內打開窗戶往外看，就是名副其實的「喜出望外」。

鹿港「意樓」的磚雕圓窗被封為全台灣最浪漫的磚雕圓窗，成為旅人必拍景點；隨著「超大餅模雙喜花窗」完工，也成為網美必拍的超人氣打卡點；鄭學儀說，很開心改造老屋鐵窗的點子，能夠受到大家的喜愛。

鹿港甜點美女鄭學儀出身糕餅世家，從小就跟餅模一起長大。（記者劉曉欣攝）

鹿港「意樓」是知名景點，其磚雕圓窗被封為全台灣最浪漫的花窗。（記者劉曉欣攝）

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