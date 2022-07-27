8000萬球場僅10個機車格 員林公所︰研議劃設停車區

員林市公19公園風雨球場周邊機車格不足，民眾將機車停放球場旁寬人行磚道上，近日警方以接獲檢舉違規停車為由進行取締，引起民怨。（記者陳冠備攝）

2022/07/27 20:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市公19公園風雨球場，擁有全國最大6座全場籃球場地，每天晚上都吸引不少民眾來打球，不過公園周邊僅有10格機車停車格，民眾只能將機車停放球場旁寬闊的人行磚道上，不過近日警方以接獲檢舉違規停車為由進行取締，此舉令運動民眾抱怨「根本沒停車區」。對此，員林市公所表示，目前只是勸導階段，近期已研議劃設停車區域。

員林市公所斥資8000多萬元在公19公園打造全國最大風雨球場，並在球場周邊增設廊道跟共融遊戲設施等，提供各年齡層民眾進行休閒運動，不過公園內只規劃約20格汽車跟10格機車格，多數騎車民眾只得將機車騎上人行磚道上停放，可是假日運動人潮多，往往一停就是超過百輛，把球場及兩旁廊道出入口堵住，造成他人出入不便，甚至被機車絆倒等受傷狀況。

有民眾不滿停車亂象向警方檢舉，警方一週3次前往勸導驅離，否則就要開單，也引起運動民眾不滿，紛紛表示，「公園根本沒劃停車區，不停這裡要停哪？」

吳姓民眾表示，球場落成後，民眾習慣把機車停放人行磚道，連市公所在此主辦活動也是如此，從來沒有說不能停，可能是最近暑假運動的人暴增，有民眾貪圖停車方便，把機車停在出入口，缺乏公德心才被檢舉。

高姓市民說，該處腹地廣，停放機車最合適，認為民眾停車應守規矩，保留通道出入空間，管理單位不要因此取締，可先規勸並區分停車區域就能改善停車亂象。

員林市公所表示，公園管理自治條例規定，機車等禁止騎乘至公園內，不過目前僅為勸導階段，罰則尚未通過施行，希望民眾配合警方規勸，另針對機車停放問題，公所已經會勘，並規劃設置在球場四周附近場域，唯需考量汽車出入動線與人行道及自行車道等動線後，近期將儘速完成劃設，提供民眾停放機車。

員林公19公園外有立牌公告禁止汽機車進入。（記者陳冠備攝）

對於停車格不足，員林市公所表示，目前只是勸導階段，近期已研議劃設停車區域。（記者陳冠備攝）

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