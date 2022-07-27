原因曝光！彰化縣1-7月20溺斃 什股海域居危險水域之首

彰化縣消防局為降低溺水事故，7至8月在多個海域執行多點式機動巡邏。（彰化縣消防局提供）

2022/07/27 17:53

〔記者湯世名／彰化報導〕今年1至7月彰化縣共發生24起溺水案件，不幸奪走20條寶貴性命，彰化縣消防局今天列出10大危險水域，其中，伸港鄉什股海域與八堡一、二圳及鹿港彰濱工業區海域高居前3名，消防局強調，什股海域因潮汐變化大，多為民眾戲水因漲潮脫困不及而溺水，呼籲民眾戲水千萬要注意安全，切勿到無人管理且設有禁止戲水告示的水域玩水。

消防局統計，去年一整年因戲水而溺水案件有1件，為9月間1名16歲高中生與友人結伴到彰濱海域戲水而溺水，至今仍未尋獲。今年1至7月，彰化縣溺水共有24件，死亡達20人。消防局依據近10年溺水案件數據，統計出較易發生溺水（或受困）的前10名水域，依序為伸港什股海域、堡一圳與二圳、鹿港彰濱工業區海域、芳苑鄉王功海域、濁水溪、線西肉粽角海域、員大排、烏溪、貓羅溪、莿仔埤圳。

消防局指出，天氣愈來愈熱，許多民眾或學生都會趁著暑假前往戲水，卻因為沒有注意水域安全，造成部分縣市溺水事件頻傳，彰化縣10大危險水域多具有位置偏僻、無人管理或潮汐變化大等共同特性，一旦發生溺水意外，通常會造成救援不易。

即日起至9月防溺計畫執行期間，消防局各分隊透過與各級學校建立line聯繫群組、學校與各種集會場所執行防溺宣導，告知全縣危險水域地點及教導民眾正確的戲水觀念、救生器材使用方式等，加強民眾對於溺水防範的意識與觀念。

另外為降低溺水事故，於重點執行期間（7至8月）設置警戒站（伸港什股海域、線西肉粽角海域、鹿港彰濱海域、芳苑王功漁港），執行多點式機動巡邏，另各分隊於轄內各級學校暑假返校日時段均加強機動巡邏，以防範學生（童）於返校日下課時結伴至危險水域遊玩。並於本縣潮汐落差大的觀光景點如王功漁港及伸港什股海域等處設置潮汐告示牌，以使外地觀光客能充分瞭解潮汐訊息，避免受困。同時消防局辦理相關訓練，藉由辦理水上及急流救生、潛水及船艇（IRB）搜救等訓練，強化消防人員水上救生能力。

消防局長施順仁呼籲，民眾夏日戲水務必選擇合法安全的水域遊憩地點，謹記救溺5步「叫叫伸拋划，救溺先自保」，亦即呼叫救援，叫附近民眾打119救援，利用竹竿、樹枝等具有延伸性質的物品救援，或以救生圈、保麗龍等漂浮物丟出去給溺水者，或者以船艇、大型浮具划過去救溺。善用救生裝置、不貿然下水救人，以提高救人自護能力。

彰化縣消防局為降低溺水事故，在多個水域執行多點式機動巡邏，辦理相關訓練強化水上救生能力。 （彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局防溺計畫執行期間，與各級學校執行防溺宣導，告知全縣危險水域地點及教導學童正確的戲水觀念、救生器材使用方式等。 （彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局防溺計畫執行期間，與各級學校執行防溺宣導，告知全縣危險水域地點及教導學童正確的戲水觀念、救生器材使用方式等。（彰化縣消防局提供）

為降低溺水事故，彰化縣消防局7至8月在多個水域執行多點式機動巡邏。（彰化縣消防局提供）

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