神明宅配「300」壽桃要求簽收 她跑去買樂透結果全槓龜

鐘珮慈（左）夢見神明宅配「300個」壽桃要簽收，結果她跑去買樂透槓龜，後來發願做好事，今天與好友買388顆壽桃布施。（記者顏宏駿攝及翻攝）

2022/07/27 17:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖「樂湖食物銀行」組長鐘珮慈本月17日做一個怪夢，夢中有一個神明化身為宅配員，送來300顆壽桃要她簽收，由於數字非常清晰印在她腦海，她把夢裡的情節分享在臉書，好友叫她去買樂透，結果槓龜，後來又有人說「妳作夢那天是觀世音菩薩得道日，神明是提醒妳要布施」，諸多網友大表認同，一致幫她圓夢，其中也包括溪湖鎮長黃瑞珠，大家做了388顆壽桃，今天送到「樂湖食物銀行」再分送給弱勢戶。

鐘珮慈說，夢裡並沒有清楚的神明，但300個壽桃是相當清晰的，一個神明裝扮的「宅配員」送來300個壽桃，要她簽收，她迷迷糊糊中似乎把300顆壽桃收下，不久就醒來。

她說，由於夢裡出現神明和壽桃，「這是過去未曾發生過」，她把夢的情節PO文分享在臉書，結果諸多網友對數字「300」特別有感，大家一致解讀「趕快去買樂透，最好數字跟300有關」，她隔天立即上彩券行買樂透彩，結果全數槓龜。

她把槓龜的消息分享給臉友知道，有臉友說，這個夢其實是神明來告訴妳「要佈施」，鐘珮慈覺得有道理，打算做壽桃佈施，許多好朋友臉書留言說要「共襄盛舉」，大家合力認購了388顆壽桃，其中包括溪湖鎮長黃瑞珠。

黃瑞珠證實確有其事，她說，「樂湖食物銀行」集結民間力量，讓處於社會邊緣、生活困難的鄉親不會餓肚子，2年多來，無數民眾捐出各式各樣的食物到銀行，大家希望把388顆壽桃送給弱勢戶。

對於這個夢，民俗專家廖大乙說，夢見神明，通常是運途較為坎坷的時候，夢裡有神明來關心，代表你有德；300顆壽桃，其實是告訴你「要佈施解厄」，數字不能低於300，如果能佈施行善，就能逢凶化吉。把神明托夢買樂透，完全畫錯重點，「買樂透」是貪慾，神明不會讓你如願。

廖大乙表示，佈施的方式很多，例如做志工、捐血、捐錢、損物資，鐘小姐若有佈施，就會度過劫難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法