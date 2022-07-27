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    首頁　>　彰化縣

    國民黨爆分裂 前彰議員張東正宣布退黨、考慮參選彰化市長

    前縣議員張東正宣布退出國民黨，但對於是否參選彰化市長仍不鬆口，只說有一半的可能性。（記者劉曉欣攝）

    前縣議員張東正宣布退出國民黨，但對於是否參選彰化市長仍不鬆口，只說有一半的可能性。（記者劉曉欣攝）

    2022/07/27 13:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣議員張東正今天宣布退出國民黨，張東正表示，各界關心他是否退黨就是要自行參參彰化市長，他目前仍在思考中，最晚8月中旬就會決定；而妻子陳銌銌爭取縣議員連任的方向不變！

    張東正表示，他加入國民黨已有30多年，當初他參選縣議員都是以無黨籍身分，直到上次參選彰化市長才以國民黨來參選；但這次他爭取黨內提名，國民黨卻是找來無黨籍的黃玉芬來加入國民黨，這對忠貞黨員的他，實在傷害很重，當然他也承認因為自己努力不夠，才會輸掉初選。

    張東正強調，他在初選落敗後，黨部原本要約他談年底選戰佈局，但迄今都沒有獲得回應，這讓他認為繼續待在國民黨，無法再回應選民的訴求，讓他毅然決然宣布退出國民黨。

    張東正指出，距離年底選戰只剩下4個月時間，此時宣布退黨的時間敏感，而他也同步辭去彰化縣議會機要秘書一職，支持者都關心他是否參選彰化市長，他必須很誠實的說，他還在思考中，包括他在彰化市的看板也尚未撤下，目前參選機率約為5成；但無論他參選與否，妻子陳銌銌爭取縣議員連任的方向不會改變，而妻子都是以無黨籍分身參選。

    國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，張東正是位優質的民代與優秀的黨員，張東正今天宣布退黨，讓黨部感到震驚與不捨，將會持續溝通，希望能把他留在下來。

    張東正上回以代表國民黨參加彰化市長選舉，以些微票數輸給民進黨籍林世賢；這次林世賢爭取連任之路，除了有國民黨提名的前縣議員黃玉芬，還有無黨籍的劉坤鱧，如果張東正最後決定參選，等於宣告藍軍分裂，也讓選戰更加精采。

    張東正與陳銌銌是彰化政壇的神鵰俠侶。（取自陳銌銌臉書）（記者劉曉欣攝）

    張東正與陳銌銌是彰化政壇的神鵰俠侶。（取自陳銌銌臉書）（記者劉曉欣攝）

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